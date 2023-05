Luego de varios años de trámites en el país y del fallo de la Corte Constitucional en 2017 que le ordenó al Gobierno colombiano recuperar el tesoro Quimbaya, que permanece en un museo de Madrid, un grupo de abogados colombianos inició un proceso internacional para recuperar este tesoro.



Se trata de una acción de nulidad, según explicó el abogado quindiano y vocero del grupo de juristas, Felipe Robledo.



Esta nueva acción judicial partió de un hallazgo de un grupo de investigación de la universidad La Gran Colombia, de Armenia, cuando Robledo era docente, y allí evidenciaron que el código civil español de 1.889- artículo 10 numeral 7- establece que las donaciones se regirán por la ley nacional del donante, en este caso de Colombia.



En el Poporo Quimbaya se guardaba cal en polvo o coca triturada con ceniza de hojas de yarumo, para el mambeo. Foto: Hector Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

En 1892, el presidente Carlos Holguín le regaló a la reina de España, María Cristina de Habsburgo, una colección de 122 piezas que fue hallada un año atrás en un paraje rural entre los municipios de Filandia y Quimbaya, Quindío.



“Es un proceso que interpondremos en unos días ante las altas cortes españolas por cuanto se logró demostrar que la donación no cumplió los requisitos de ley dentro de Colombia y el código civil español que es el real decreto 1886 del 24 de julio de 1889”, dijo Robledo.



Y agregó que “en el momento de hacerse la entrega de la colección Quimbaya, España tenía vigente el código civil como única norma para regular las relaciones entre los dos países, y ellos previamente ya habían establecido que las donaciones iban a tener como ley preponderante la ley del donante, no la de España, por ende se debe ajustar a la normativa colombiana y la Corte Constitucional en su sentencia de 2017 dijo que no se cumplieron los preceptos constitucionales que aparecía en la Constitución política de 1886”.



Esta es una nueva acción que se suma al largo proceso que ha incluido a varios abogados y a la Academia de Historia del Quindío en su cruzada por la recuperación del tesoro.



Tesoro Quimbaya. Foto: AFP

Aunque en 2017, la Corte Constitucional determinó que “en ningún momento, el patrimonio cultural de la Nación se ha debido enajenar” y creó un comité de verificación de cumplimiento, han pasado seis años y solo se ha tenido una respuesta del Gobierno español, que fue hace un año, cuando el director del gabinete de la Presidencia de España, Óscar López Águeda, le respondió con una negativa al presidente de la Academia de Historia del Quindío, Jaime Lopera.

España tenía que ir más allá y tener la certeza de que esa donación había cumplido los requisitos colombiano FACEBOOK

TWITTER

“España tenía que ir más allá y tener la certeza de que esa donación había cumplido los requisitos colombianos”, añadió el abogado quindiano.



Y explicó que esta demanda se interpondrá a título ciudadano y no a título del Estado colombiano. “Es una acción ciudadana, legítima y válida porque nos sentimos perjudicados y vulnerados en nuestros derechos. No obstante, respetamos la postura de nuestro jefe de estado y sus acciones a nivel diplomático”.



El abogado aseguró que un grupo de abogados españoles los están asesorando en el proceso. “Habíamos estado frenados por falta de representación de un abogado en España, ya tenemos un grupo de abogados en Madrid que se han ofrecido a asesorarnos y acompañarnos en la ruta procedimental en la demanda e incluso ellos han hablado que se podría tener un restablecimiento el derecho”.



El tesoro Quimbaya está expuesto en el Museo de las Américas de Madrid (España). Foto: Archivo EL TIEMPO

Cabe mencionar que hace unos días el Presidente de la República, Gustavo Petro, durante su visita a España, habló del galeón San José y del tesoro Quimbaya y dejó abierta la posibilidad de trasladar parte del contenido del galeón a España, al igual que ese país ofreció devolver el Tesoro Quimbaya a Colombia.



Entre tanto, voceros de la Academia de Historia del Quindío indicaron que confían en las vías diplomáticas del Gobierno Nacional y valoran las gestiones del presidente colombiano.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA