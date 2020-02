¿Qué pasa si Colombia y España entran en pleito por galeón San José?

“Dividir los tesoros del Galeón San José hundido frente a Cartagena y afrontar un litigio internacional con España es un error “, señala Andrés Felipe Cortázar, presidente de la Junta Directiva de Numiscol, la asociación de numismáticos de Colombia y curador del Banco de la República.



La numismática es el estudio y coleccionismo de monedas, estampillas y papel moneda emitido por las naciones, durante todos los tiempos.



“Sobre el futuro del galeón creemos que el único camino es la conservación total de los restos del barco y sus tesoros Este es un tesoro de la humanidad que no se puede dividir. Y hay que tener en cuenta la indivisibilidad del pecio y los tesoros”, señala Cortázar.

"Recordemos que hay diferentes actores reclamantes del pecio del Galeón, por diferentes razones. Lógicamente está España; y Perú y Bolivia, que son los países donde se acuñaron las monedas que iban en el barco y que son reclamantes del tesoro", sostiene el experto.



El Galeón San José fue hundido en batalla naval el 8 de junio de 1708 por los ingleses, frente a la isla de Barú, en aguas de Cartagena de Indias.



La nave había zarpado de la Ciudad Heroica con rumbo a España, repleta de monedas de oro y otros tesoros que hoy descansan en el lecho marino.

Andrés Felipe Cortázar experto en numismática y curador del Banco de la República explica porque a #Colombia no le conviene un litigio internacional con #Espana en el caso del Galeón San José @ELTIEMPO @ColombiaET @IvanDuque @mincultura @GaleonSanJose pic.twitter.com/4smXxpyt89 — John (@PilotodeCometas) February 14, 2020

Los hallazgos de los restos del galeón y sus tesoros se dieron en el año 2015, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.



"Indígenas de Bolivia, por ejemplo, reclaman que el material con el cual se acuñaron las monedas les pertenecía. Ellos y otros actores pueden entorpecer en cualquier momento un proceso de conservación, si la decisión es dividir los tesoros", dice Cortázar.

El pasado 23 de enero, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, declaró jurídicamente el galeón San José y sus tesoros como un bien de interés cultural de ámbito nacional.



"Para nosotros es importante que se hable de un consenso, porque además existen experiencias previas a la del galeón San José que nos muestran que un litigio internacional puede ser muy incierto para Colombia", sostiene el también curador del Banco de la República.

El Galeón no le pertenece solo a Colombia por el único hecho de que se encuentre hundido en las costas de Cartagena FACEBOOK

TWITTER

Según el presidente de la Junta Directiva de la asociación de numismáticos de Colombia, el país debe evitar un ligio internacional que puede terminar en la pérdida del galeón, como ya le ha pasado a otras naciones con otros galeones.



Expone el caso del galeón Santa Margarita que se hundió frente a las costas de La Florida, en EE. UU., y que llevó a un litigio internacional a España con Estados Unidos. El cual fue ganado por los ya curtidos españoles.



"Hay que entender que estamos hablando no solo de un patrimonio de Colombia sino de un patrimonio de la humanidad", suma Cortázar.



En el Galeón se encuentran, por ejemplo, monedas potosinas y limeñas, por lo cual Bolivia y Perú también reclaman hoy derechos sobre estos tesoros. Y no hay certeza de que se encuentren monedas acuñadas en territorio de la Nueva Granada.



El material con el cual se hicieron muchas de las monedas de la época fue aportado por minorías indígenas que habían sido esclavizadas por los españoles.



"Dividir los tesoros del galeón sería lo mismo que dividir tesoros como la tumba de Tutankamón o cualquier hecho histórico de gran relevancia. El galeón no le pertenece solo a Colombia por el único hecho de que se encuentre hundido en las costas de Cartagena", concluye.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas