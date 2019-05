Las sangrientas balaceras por las que hay temor en trochas fronterizas

La frontera entre Colombia y Venezuela, principalmente en inmediaciones a los puentes internacionales del departamento de Norte de Santander, se ha convertido en los últimos días en el epicentro de una sangrienta disputa entre grupos armados por el control de las rutas del contrabando.

Aunque esta confrontación por el dominio de las trochas es considerada por algunos expertos como histórica, a principios de este mes se ha experimentado un preocupante escalamiento, reflejado en las dos balaceras que ocurrieron en menos de quince días y que han dejado un saldo fatal de un muerto y cuatro heridos.

De acuerdo con el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), miembros de colectivos chavistas se están enfrentando con la banda delincuencial La Línea, para ampliar sus límites en los 143 kilómetros de eje fronterizo que bordean el área metropolitana de Cúcuta.



“Esta confrontación se evidencia entre grupos ilegales. Gran parte de los integrantes de La Línea están tras las rejas, gracias a procedimientos policiales. Unidades judiciales del vecino país están ya adelantando la inspección técnica dentro de estos hechos. Muy probablemente son contrabandistas de gasolina, que son agredidos por milicias ilegales venezolanas”, indicó este oficial.



A pocos metros del lugar donde se presentó la balacera de este martes, cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander, las autoridades colombianas también hallaron un cuerpo sin vida en la trocha, conocida como La Marranera, que también tendría relación con este choque entre organizaciones al margen de la ley.



La mayoría de las víctimas, que quedan atrapadas en este intercambio de disparos, son ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes no tienen más opción que la de cruzar estos caminos destapados debido al cierre de frontera, ordenado el pasado 23 de febrero por Nicolás Maduro.

De hecho, la migración irregular, que se desató a partir de ese bloqueo limítrofe, ha aumentado la rentabilidad de las extorsiones en los pasos ilegales, como lo ha dicho en varias ocasiones Migración Colombia.

Entretanto, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, no atribuye esta ola de violencia a una confrontación, sino que por el contrario asocia el fenómeno a la anarquía criminal, que reina en un estrecho corredor binacional de seis kilómetro, entre los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.



En esta franja limítrofe delinquen cinco estructuras criminales, entre las que se encuentra la guerrilla del Eln, la banda autodenominada Frontera, Los Rastrojo y Los Pelusos.



“Es apenas normal que hayan problemas de convivencia entre estos grupos armados ilegales, sobre todo, por el control del territorio y los pasos ilegales. No hay certezas de un pacto de no agresión, aunque no se puede decir que hayan enfrentamientos entre ellos. Solo hay estructuras que ejercen control sobre su pedazo de frontera y lo hacen a través de estas acciones violentas”, precisó este defensor de derechos humanos.



Cañizares ha establecido por medio de sus investigaciones que las víctimas durante estas arremetidas recientes, corresponden a contrabandistas de gasolina, quienes se habrían negado a pagar las extorsiones y recurren a estos territorios vedados.

Denuncian incursión de soldados venezolanos

Desde la noche del martes, las tropas de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional trabajan en la verificación de una presunta incursión de militares venezolanos en zona rural de Cúcuta.



El ingreso ilegal de esta unidad extranjera, conformada por 40 efectivos del vecino país, se habría presentado en el sector conocido como La Chinita, del corregimiento de San Faustino, de esta localidad que se encuentra a una hora del centro de esta ciudad fronteriza.



CÚCUTA