Pánico en El Tarra por presunto carro bomba frente a la Alcaldía

Más de 24 horas permaneció acordonado el parque principal del municipio de El Tarra (Norte de Santander), al encontrar este miércoles un vehículo abandonado frente a la Alcaldía municipal con una presunta caja de explosivos. En el lugar fueron pintados grafitis y una pancarta alusiva al Eln.



La escena generó preocupación y temor en los habitantes de la región del Catatumbo, quienes se mostraron sorprendidos al identificar que el presunto carro bomba pertenecía a un transportador del municipio. De inmediato el Ejército Nacional impidió el acceso de vehículos por la entrada principal del municipio.



El coronel Ilvar Orlando Sandoval, comandante de la Brigada 30 del Ejército, indicó que tras evaluar la situación se ordenó el desplazamiento de personal antiexplosivo para asegurar el área y garantizar la seguridad de la población civil.



"En las últimas horas se presentó una situación especial con unos letreros, pancartas y un vehículo. Nosotros rechazamos tajantemente este tipo de acciones que van en contra de la población civil y afectan su libre normalidad en este municipio", sentenció el coronel.

Habitantes de El Tarra amanecieron este miércoles atemorizados ante la presencia de un vehículo a las afueras del Palacio Municipal.



Autoridades acordonaron el parque de la población y se disponen a verificar posibles explosivos.



Según se conoció, esta no sería la primera vez que uno de los grupos armados que delinquen en el Catatumbo usan como blanco el Palacio Municipal de El Tarra.



El conductor del carro, de placas venezolanas, aseguró que hombres armados lo abordaron en la madrugada de este miércoles y lo despojaron de su vehículo.



Yair Díaz Peñaranda, alcalde de El Tarra, afirmó que no ha recibido amenazas, pero advirtió que en las últimas semanas se han presentado varios hechos de violencia en la zona rural del municipio que mantienen atemorizados a los campesinos.



"Un día antes fue desactivado un artefacto explosivo de gran poder en la vereda Km 90. Parece que esto es una serie de acciones que se están dando y no sabemos si es una forma de hacerse ver. Esperamos orientación de la Fuerza Pública", señaló Díaz.

No sería la primera vez que un hecho como este ocurre en la Alcaldía de El Tarra. Foto: Cortesía del portal de noticias: Periodismo Joven El Tarra

En horas de la mañana de este jueves, se confirmó que el vehículo fue retirado por personas desconocidas y no se logró determinar si había o no cargas explosivas.



"Los protocolos de la Fuerza Pública para retirar los explosivos son complejos, se estaban preparando, pero el carro lo retiraron personas que no sabemos cómo lo hicieron", agregó.



Las autoridades tratan de determinar si lo ocurrido sería una retaliación del Eln por la captura de varios de sus cabecillas y la destrucción de laboratorios de cocaína en el Catatumbo.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA