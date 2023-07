Hay preocupación en Buenaventura después de que se difundiera un video, a través de las redes sociales, en el que se ve a un grupo de jóvenes (autodenominados como 'la banda de Rover’) con armas de fuego y haciendo una serie de amenazas.



(Le recomendamos leer: Tras video de encapuchado con fajos de billetes, capturan a 11 hombres en Buenaventura).

La grave situación de orden público tiene en vilo a los habitantes de barrios de Buenaventura. En las imágenes se ve a varios hombres con armas de alto calibre y enviando un mensaje amenazante: “Muerte a los ‘Espartanos’”.



Este grupo de jóvenes armados se autodenominaron como los ‘defensores de Buenaventura’ en el departamento del Valle del Cauca y estarían planeando enfrentarse a una banda criminal y delincuencial llamada ‘Los Jalisco’ de México.

🚨 Última hora desde Buenaventura: ¡Grave situación de orden público en desarrollo! Hombres encapuchados, portando armas de alto calibre, han irrumpido en las calles de la ciudad. Según sus declaraciones, se autodenominan "defensores" de Buenaventura, enfrentándose a la temida… pic.twitter.com/u60wkPmhIx — Notired360 (@notired360) July 2, 2023

A sangre y a fuego los vamos a defender, aquí no estamos en Jalisco, Jalisco es en México FACEBOOK

TWITTER

Los ciudadanos del puerto de Buenaventura han venido denunciando una serie de hechos de inseguridad y de violencia por parte de las bandas criminales que azotan a la región y que se pelean el territorio por el control de negocios ilícitos.



En el mensaje enviado por esta banda, indicaron que combatirán a ‘Los Jalisco’ en los barrios Progreso, Bello Horizonte, Bahia y Carlos Holmes y aledaños. Además, amenazan a todo aquel que esté realizando actos delictivos en estos lugares y expresan que van a 'defender a la comunidad' con sus propias vidas.



(Lea aquí: 'Aún no hay negociación con las bandas de Buenaventura, pero los diálogos siguen').



"A sangre y a fuego los vamos a defender, aquí no estamos en Jalisco; Jalisco es en México, aquí estamos es en Buenaventura", señala uno de los sujetos.



Otro de los que aparece en el video agrega: “Nadie que no sea de aquí va a entrar en nuestro territorio”. La amenaza iría directamente en contra de esta organización armada de México.

Denuncia de la grave situación de seguridad en Buebaventura

🚨 Última hora desde Buenaventura: ¡Grave situación de orden público en desarrollo! Hombres encapuchados, portando armas de alto calibre, han irrumpido en las calles de la ciudad. Según sus declaraciones, se autodenominan "defensores" de Buenaventura, enfrentándose a la temida… pic.twitter.com/u60wkPmhIx — Notired360 (@notired360) July 2, 2023

Jonathan Hurtado, un comunicador social de Buenaventura, decidió pedirle ayuda al presidente Gustavo Petro por la inseguridad que se vive en las últimas semanas en la ciudad del Valle del Cauca.



“@petrogustavo Basta Ya. Mientras se aprueba nuevo marco de Paz Total, B/ventura necesita una intervención robusta y planeada junto a inversión social. Si el vivir sabroso fracasa en Buenaventura fracasará en el país entero, somos la postal del futuro (sic)”, afirmó.

Ya no es solo Shottas, Espartanos y Chiquitos, también cartel Jalisco, ni qué decir los armados en zona rural. Familias en varios barrios viven secuestradas y con pacto de silencio. Insisto, si en Buenaventura estalla este laboratorio de crimen también le pasará al resto del país pic.twitter.com/lq5mM0j4LI — Jonathan Hurtado-Carabalí (@Hurtad0carabali) July 1, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO