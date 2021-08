Descartan tsunami en Colombia tras terremoto en Haití

Tras el terremoto que se registró en Haití en la mañana de este sábado, el cual tuvo una magnitud de 7,2, los servicios de emergencia del Caribe están en alerta ante posibles tsunamis que se pueden presentar en la región.



De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta tras el movimiento de tierra que se presentó a a 32 kilómetros de Los Cayos.



No obstante, las autoridades colombianas ya confirmaron que tras evaluar la situación, no existe la posibilidad de que se presente un tsunami en la costa Caribe del territorio nacional.



"La @Dimarcolombia en boletín informativo 2, respecto al sismo en Haití, actualiza magnitud del evento de 7,0 a 7,2 y no a 48, sino a 32 kilómetros de Los Cayos. Se mantiene la no existencia de amenaza para el caribe colombiano", informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en su cuenta de Twitter hacia las 8:30 a. m.



La @Dimarcolombia en boletín informativo 2, respecto al sismo en #Haití, actualiza magnitud del evento de 7.0 a 7.2 y no a 48, sino a 32 km de Los Cayos. Se mantiene la NO existencia de amenaza para el caribe colombiano. pic.twitter.com/KyUHZnI5Z9 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2021

Aún se desconoce el impacto del terremoto en la isla del caribe, pero desde Estados Unidos advirtieron que "probable" que este deje "un alto número de víctimas", así como daños materiales "significativos".



Aunque se descartó la alerta en el caribe colombiano, las autoridades están en alerta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante las siguientes horas.



