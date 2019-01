Las dos mujeres que nunca abandonaron la zona devastada por el sismo

En pocos segundos el sismo arrasó con construcciones nuevas y viejas de la capital de Quindío. Muchos quedaron destruidos y decenas de carros sepultados. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Al pie de los escombros, Sandra Milena le daba de beber agua a su hermana. De su mamá y su abuela aún no se sabía nada.

“En el camino –cuenta Hernán–; me marcó mucho ver vecinos y a los amigos de mis hijos degollados, mutilados y heridos. Eran un montón de voces pidiendo ayuda, se escuchaban muchos lamentos. Son cosas que no puedo sacar de mi cabeza aún”.

El primer año de la tragedia, los vecinos salieron de sus cambuches y realizaron una eucaristía por las víctimas de aquella tragedia. Desde entonces, cada 25 de enero, a la 1:15 de la tarde, se realiza esta conmemoración sin falta.

En esos cambuches, recuerda Sandra Milena, vivieron alrededor de 17 meses. Hasta que por fin, cuando la comunidad pudo impedir que les quitaran su barrio, el 27 de agosto del 2001, las familias pudieron regresar a sus viviendas.

El número de heridos fue de 4.765 en los tres departamentos de la región, solo en Armenia fueron 2.300. Además, 41.833 edificaciones y viviendas quedaron averiadas en Quindío.

Hace 20 años, el Brasilia Nueva no contaba con amplios pasajes ni avenidas, hoy, por el contrario, las 14 manzanas del sector cuentan con 283 casas en las que viven 957 personas. “El barrio ha resurgido y todo ha quedado bien gracias a Dios, la constancia es no perder las eucaristías por nuestros familiares y los que seguimos vivos –dice Sandra Milena–. Todos los días hay que sentir que estamos vivos. Esto no se lo deseo a nadie”.

Sandra Milena, vive en la actualidad junto a su hermana en Brasilia Nueva. Es ama de casa y cuida de su hermana que perdió la movilidad en su mano izquierda como consecuencia de una herida causada durante el terremoto.