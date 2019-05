Santa Marta tendría nuevo alcalde encargado en los próximos días

Luego de casi dos meses de recibir la terna para alcalde encargado de Santa Marta, la presidencia de la República dio inicio al proceso de selección de la persona que asumirá las riendas de la ciudad de manera temporal, mientras se resuelve la situación jurídica del suspendido Rafael Martínez.

El pasado miércoles, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez hizo las entrevistas por teleconferencia a los tres candidatos a ocupar este cargo.



Al encuentro, además de los aspirantes, fueron invitados como veedores el Obispo de la Diócesis de Santa Marta, monseñor Luis Adriano Piedrahita Sandoval; el Director de Santa Marta Cómo Vamos, Lucas Gutiérrez, y el Presidente y Vocero del Grupo ‘Fuerza Ciudadana la Fuerza del Cambio’, Abraham Katime.



Los tres aspirantes suscribieron un acta en la que, entre otros puntos, se comprometen con la ciudadanía samaria y con el país a establecer relaciones transparentes con el Concejo de la ciudad, presentar sus declaraciones de renta del último año y, durante su mandato, garantizar espacios de veeduría ciudadana, incluidos representantes de los sectores productivos y sociales de Santa Marta; combatir la corrupción con todos los instrumentos legales a su disposición e impulsar políticas de transparencia y austeridad.



Los ternados son: Adolfo Nicolás Torne Stuwe, Ingris Mirelda Padilla García y Luis Guillermo Rubio Romero. Los tres respondieron las preguntas que la Vicepresidenta les formuló sobre temas relacionados con la ciudad de Santa Marta, gestión pública, seguridad, corrupción, finanzas, contratación, acueducto, salud y pobreza, entre otros.

Según certificación del Ministerio del Interior, los integrantes de la terna cumplieron jurídicamente con los requisitos exigidos por la ley, en cuanto a los documentos aportados para la designación, “con relación a los antecedentes judiciales que incluyen las órdenes de captura y fiscales, en los cuales se evidencia que no registran antecedentes de la Ventanilla Única Electoral Permanente (Vuep)”.



Al finalizar el diálogo con la Vicepresidenta, los entrevistados mostraron su satisfacción y expectativa con el desarrollo de este proceso que deberá culminar en los próximos días con el nombramiento del Alcalde encargado.



Ingrid Padilla manifestó que por ser parte desde hace muchos años del gobierno de Martínez tuvo pleno conocimiento y respondió de manera acertada a los cuestionamientos de la vicepresidental

"Estamos muy optimistas porque correspondidos a este reto, donde tratamos de ser lo más coherente sobre lo que representa Fuerza Ciudadana para esta ciudad", manifestó.



Por su parte, Luis Guillermo Rubio indicó que en esta etapa ya no hay pretexto para darle más alargue a la selección de un alcalde de la terna.



"Queremos que la ciudad vuelva a su normalidad administrativa y política y no se generen más retraso al plan de desarrollo que durante el Gobierno de Martínez se vino cumpliendo con normalidad", anotó.



Entre tanto, Adolfo Torné dijo que todos demostraron que tienen claridad sobre los diversos temas de ciudad, por lo tanto "que cualquiera de los tres que sea elegido por el Presidente cuenta con la calidad suficiente para realizar un gestión eficiente como mandatario de los samarios".



Finalmente, el vocero de Fuerza Ciudadana, Abraham Katime precisó que confía en que la elección de uno de los candidatos de la Terna al encargo de Alcalde se realice con transparencia y agilidad.



Este jueves, el presidente Iván Duque visita Santa Marta para instalar las deliberaciones del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura –Consa. La llegada del Jefe de Estado a la ciudad genera expectativa por la posibilidad que existe de que se haga el nombramiento de un mandatario temporal para los samarios y se ponga fin a la tensión política que vive por estos días la capital del Magdalena.

