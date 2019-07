Conservadores pondrían tres alcaldes en menos de un año en Cartagena

Pese a que el presidente Iván Duque ratificó al actual alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, hasta el 31 de diciembre próximo, cuando finaliza el actual periodo de alcaldes y Gobernadores, el partido conservador insiste en excluir a Pereira Caballero de la terna de la cual el mandatario de los colombianos, si lo desea, deberá elegir al alcalde titular, que llegaría para gobernar por solo 6 meses.



Sin importar el clamor de la mayoría de gremios y organizaciones sociales de Cartagena para que Pedrito Pereira termine el periodo, los conservadores, en una alianza entre las casas políticas de las familias Blel y Montes, se quieren hacer al Palacio de la Aduana durante el segundo semestre del 2019, época de elecciones.

“Con el futuro y con el presente de Cartagena no se puede jugar, no podemos estar haciendo cambios circunstanciales, sino que tenemos que darles continuidad a las cosas que se están haciendo bien. Yo espero, alcalde Pedrito Pereira, que usted continúe en el ejercicio del cargo hasta finalizar el período en el mes de diciembre”, había dicho el presidente Duque el pasado viernes como respaldo a Pedrito Pereira.



No obstante, en las últimas horas se conoció la terna que los conservadores mandaron a la Casa de Nariño, la cual excluye a Pereira.



La terna la conforman la actual secretaria de Educación del Distrito, Claudia Almeida; el secretario de Hacienda, William Valderrama y la abogada, Nadime Cure.



“Nosotros como Gobierno Nacional tenemos que ser responsables con la ciudad y aquí no podemos estar cambiando alcalde al vaivén de las circunstancias políticas”, había subrayado el Presidente.



Fuentes del partido Conservador le señalaron a este diario que la terna fue presentada al directorio nacional conservador por el representante a la cámara Emeterio Montes.



No es la primera vez que los conservadores ponen sus intereses sobre las necesidades de la ciudad.

Iván Duque, presidente de Colombia, quien respalda al alcalde encargado. Foto: AFP

Ya lo habían hecho dándole el aval al cuestionado Quinto Guerra Varela, quien una vez se montó la cinta de burgomaestre, solo estuvo 15 días en el poder, luego de que la Procuraduría demostrara que había sido contratista de la Gobernación y del ministerio de Vivienda, un año antes de las elecciones, lo que lo inhabilitaba.



Lo paradójico es que en los últimos meses la administración ha sido vigilada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La última palabra la tiene el presidente Iván Duque, quien puede devolver la polémica terna y mantener a Pereira Caballero en la alcaldía.



De no ser así, la ciudad heroica sumaría su séptimo alcalde en 5 años. Una interinidad que tiene todos los proyectos de la ciudad en pausa.



Temas urgentes como la protección costera contra el cambio climático, el plan maestro de drenajes, el programa de alimentación escolar, la salud, la educación y las actualizaciones del POT y el PEMP, no se han resuelto por los constantes cambios en la Administración.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PIlotodeCometas