Debido al paro armado declarado a partir de este miércoles por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln), en tres terminales de transporte del departamento de Nariño permanecen “varados” alrededor de 3.000 pasajeros que no han podido llegar hasta sus destinos.

(Puede leer: Por temor a paro armado suspenden transporte público de Cali al Cauca)



Se trata de las terminales terrestres de las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco donde hombres, mujeres y niños que pretendían viajar este miércoles a ciudades del interior del país y a otros municipios del departamento, no lo han podido hacer porque las distintas empresas de transporte decidieron no despachar sus vehículos como una medida de seguridad y prevención.



En la terminal de Pasto alrededor de 2.000 pasajeros que querían viajar desde muy temprano a ciudades como Popayán, Cali y Bogotá se vieron sorprendidos, cuando se acercaron a las empresas a adquirir sus tiquetes, pero les informaron que por cuenta del mencionado paro no les podían prestar el indispensable servicio.



El jefe del área técnica de la Terminal de Transportes en Pasto, Mario Andrés Burgos, informó que desde hoy las empresas de buses que no se están despachando sus vehículos son la que cubren las rutas a las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Pereira.



A nivel regional también ha ocurrido lo mismo con las rutas que tienen como destino algunos de los municipios de Nariño como La Cruz, Colón – Génova, Barbacoas, Tumaco, Ricaurte, Túquerres y Samaniego.



(Le recomendamos: Estudiante en Guapi resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo)



Al verse interrumpido este servicio, los gerentes de las terminales de transporte creen que las pérdidas económicas diarias serán millonarias, al tiempo que los pasajeros que no pudieron viajar deberán pedir el apoyo a familiares y amigos.



Hasta el momento en Nariño han tensión y temor ante posibles alteraciones del orden público.

Más noticias de Colombia

Por hacinamiento, niños en Santa Marta reciben clases en gallera y billar

Fuerte temblor de 5.6 grados sacudió al norte y centro del país