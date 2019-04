Terlica canceló socialización de estudio ambiental de Taganga

La socialización del estudio de impacto ambiental para el proyecto de construcción del puerto de Taganga, programada para este lunes fue suspendida por la empresa Terlica, la cual publicó un comunicado anunciando que en los próximos días se establecerá fecha para la actividad.

El proceso está ordenado en la licencia ambiental 198 del 12 de julio del 2018, que reemplaza la 028 del 2007, por lo que hubo una sesión de derechos sobre el puerto de Terlica a la Sociedad Portuaria de las Américas.



Sin embargo al evento convocado para el lunes 1 de abril a las 2 de la tarde, en uno de los salones de la IED El Carmen en el barrio Pescaíto, no se presentaron los representantes de la entidad interesada, y sólo dejaron un comunicado en el que orientaban a que en los próximos días, se establecería una nueva fecha para la actividad ordenada.



Los que sí estuvieron presentes fueron los habitantes de Taganga, quienes con pancartas, arengas y hasta la Constitución en la mano, mostraron su oposición al proyecto por los posibles impactos ambientales que pudiera causar en la ‘comarca de pescadores’.

La comunidad se opone

La comunidad se opone a este puerto de Taganga que según ellos afectaría principalmente a la comunidad. Foto: Roger Urieles Velasquez

Varios de los representantes de la comunidad aseguran que “hay un afán de la empresa de adelantar los procesos a espaldas de los vecinos de Taganga”.



El abogado Ricardo Perdomo, quien es apoderado de los miembros de la comunidad de Taganga, aseguró que los vecinos del ‘pueblo de pescadores’ no están de acuerdo con el proyecto que afectaría el medio ambiente.



“No están deponiendo de por medio que van a hacer un estudio de una presentación de los impactos posibles, pero nos pone presente que en este momento lo primero es que la licencia ya se expidió; por qué hacen una solicitud en ese momento con la comunidad invitándola, si la licencia ya se entregó. Entonces hay algo que puede estar fallando en su trámite o no sé qué quieren ellos hacer", manifestó el jurista.



Según el abogado es curioso que la empresa manifieste que tiene que socializar con la comunidad pero que antes no lo hizo, lo cual llena de duda a él y a los habitantes.

Se debe socializar con la comunidad

El proyecto de construcción del puerto por parte de Terlica y la Sociedad Portuaria de las Américas está en la etapa de permisos y licencia en una fase fundamental que es de socialización con la comunidad.



Sin embargo para los habitantes de Taganga, es curioso que el proyecto cuenta con el visto bueno de la Agencia Nacional de Licencias ambientales a través de las licencias 028 del 2007, la cual fue reemplazada por la 198 del 12 de julio del 2018, todo esto sin adelantar el proceso de socialización.



Por su parte Ricardo Brito, otro de los miembros de la comunidad de Taganga presente en la manifestación precisó que “hay algo que está seguramente fallando en el trámite de la licencia que Terlica quiere legalizar parte del trámite de licenciamiento ambiental y quieren hacerlo a destiempo”.



“No vamos a permitir que 12 años después suplan un trámite que debieron hacer mucho antes de recibida la licencia”, añadió el taganguero.

Se aplazó la socialización

El Tiempo intentó hablar con lo respresentantes de la empresa que programaron la socialización, sin embargo no se presentaron a la audiencia.



Terlica a través de una comunicación manifestó: “Terlica SA, avisa a la comunidad interesada en la reunión de socialización del estudio de impacto ambiental, para la modificación de la licencia ambiental de Terlica, que el evento ha sido cancelado hasta nueva orden. De manera oportuna estaremos informado de la nueva fecha”.

El proyecto

El pasado mes de febrero del 2018, la Anla autorizó la modificación de la licencia ambiental solicitada para la construcción y operación de un puerto marítimo entre Santa Marta y Taganga destinado para el cargue y descargue de graneles líquidos.



La entrega de la licencia le da vía libre al proyecto de 12 millones de dólares, y que tiene la resistencia entre de un grupo de tagangueros.



Según se ha conocido se busca la construcción de un muelle en el que atracarán buques de hasta 50 mil toneladas y tiene como objetivo priorizar el descargue de graneles líquidos. Entre lo que se cargaría y descargaría están los aceites vegetales y derivados, crudos de palma, aceite de palmiste, estearinas, aceite de soya, ácidos grasosos, petróleo crudo, bases de lubricantes, diesel y nafta.



Se tiene prevista la construcción de una plataforma principal o muelle de 75 metros de longitud y 24 metros de ancho; la ubicación de 2 brazos de carga, tanque de recolección de derrames y equipo necesario para la atención de contingencias.

También se hará una pasarela para la conexión del muelle con la zona privada adyacente de servicios; y una estructura de tuberías que permitirán el cargue y descargue de los buques.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv