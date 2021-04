En Santa Marta, pico agresivo de covid se extendería otros 30 días

El Instituto Nacional de Salud confirmó la hipótesis que tenían las autoridades sanitarias de Santa Marta, que explicaría el descontrolado aumento de los contagios y muertes por covid-19 en esta ciudad.

A principios de marzo el secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano, alertó sobre una posible variación del comportamiento del virus con relación a los meses anteriores de la pandemia.



Al comité científico Distrital le llamaba la atención que, en esta nueva ola de contagios, los casos registrados eran más seguidos, revestían mayor gravedad y el 70 por ciento de los pacientes que ingresaban a las UCI no salían con vida.



Esta semana, mes y medio después, el Instituto Nacional de Salud confirmó que el covid en esta región sufrió tres mutaciones locales y ahora es más contagioso y peligroso.



Henrique Toscano detalló que este pico alto, en los 46 días que lleva azotando a Santa Marta, ha afectado severamente la salud de los ciudadanos al punto que el sistema hospitalario está colapsado por el número de pacientes que ingresan con síntomas críticos de coronavirus.

“Antes las personas llegaban a urgencias, pero se quedaban en hospitalización general, mientras que en este nuevo pico los infectados llegan tan graves que pasan directamente de urgencias a cuidados intensivos”, aseveró Toscano.



Esta situación mantiene al límite de su capacidad a las clínicas de la ciudad. A pesar de que en los últimos días se habilitaron 25 camas UCI adicionales, la ocupación hospitaria de estas áreas especializadas sigue sobre el 90 por ciento y la disponibilidad y opciones son cada vez menores.



Sin embargo, el Secretario de Salud advirtió que todavía faltan por lo menos 30 días difíciles del virus, antes que se alcance el techo de contagios y comiencen a bajar.



“Se viene todavía un periodo difícil. Estamos confiando que las medidas estrictas de orden público den resultados, porque de su éxito dependerá que frenemos los contagios y las muertes no continúen disparadas”, sostuvo.

El jefe de la cartera manifestó que el virus empezó a registrar signos de alarma en la ciudad a partir de marzo, donde solo en 1 día (6 de marzo) 15 personas pasaron directo a UCI y 3 fallecieron sin lograr ser atendidos por la gravedad que presentaban.



Henrique Toscano recordó que la condición actual del virus está resultando letal incluso para jóvenes y adultos mayores sin ninguna cormobilidad.



Por esa razón, dijo que es trascendental que por encima de las restricciones que decrete el gobierno, exista un compromiso de cada ciudadano de autoconfinarse para evitar contagiarse.



“Debemos ser mucho más autoresponsables y hacer autoconfinamiento, no es que haya medidas y decretos para poder cumplirlos, sino que es un estado de invitación a tomar conciencia de la situación crítica que enfrenta Santa Marta y que si no tomamos conciencia vamos a llorar a muchos familiares más que perderemos por no cuidarnos”, puntualizó Toscano.

En la capital de Magdalena se han registrado 37.894 casos de covid, de los cuales 1.900 continúan activos. Asimismo, 1.609 personas perdieron la vida en el año de la pandemia.



Hasta el 3 de mayo rige en la ciudad un confinamiento los fines de semana que inicia el viernes a las 6:00 de la tarde y se extiende hasta el lunes a las 5:00 de la mañana.

Igualmente rige el pico y cédula, toque de queda y la ley seca.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

