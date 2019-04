Tensión política complica crisis de agua en Santa Marta

El sector turístico manifestó su preocupación por la tensión gubernamental que vive Santa Marta, y que ha imposibilitado definir soluciones a la crisis de desabastecimiento que tiene sin agua a más de la mitad de la ciudad.

A una semana que inicie la temporada de vacaciones de semana santa, los hoteleros consideran que no hay acciones concretas para garantizar la prestación del servicio a propios y visitantes.



Omar García, director de Cotelco Magdalena hizo un llamado respetuoso a la administración distrital a separar el tema político de las apuestas productivas del destino, y definir con urgencias medidas que conlleven una solución a los problemas, especialmente a lo que respecta al tema del agua.



“El turismo en esta época deja importantes ingresos económicos a la capital del Magdalena, así que es necesario que el sector privado y público trabajen para que la ciudad se encuentre preparada en todos los aspectos para recibir a los miles de turistas que quieren disfrutar del destino sin tener inconvenientes”, señaló.



El director de Cotelco confía en que como ha sucedido los otros años, la Empresa de Servicios Públicos Essmar que asumirá la operación del acueducto, cumpla con su trabajo, y los hoteles puedan recibir y suministrar el recurso hídrico.



Por otro lado, Omar García en representación de los hoteleros, solicitará al Alcalde encargado Andrés Rúgeles que aclare a la opinión pública sus declaraciones respecto al tema de seguridad de Santa Marta, pues “el hecho que por su cargo y condiciones personales deba dormir en una guarnición militar, no quiere decir que la ciudad sea peligrosa para el samario, ni el foráneo”.



Iván Calderón, director de la Promotora Turística de El Rodadero, Pro-Rodadero, también se refirió a esta situación en la que considera que el Alcalde Rúgeles está mandando un mal mensaje al país durmiendo en las instalaciones del Batallón por seguridad.



“Si la ciudad no es segura para el alcalde; mucho menos para los turistas, podría entenderse que estamos en guerra o matándonos”, expresó.



Según Calderón, Santa Marta es una ciudad Turística que no puede enviar este mensaje por parte de la primera autoridad del Distrito y menos previo a una temporada turística.



“Esta circunstancia no es sana para la ciudad que vive en un gran porcentaje del turismo y miles de personas dependen de ello”, concluyó.



Finalmente Darío Mosquera, representante de los guías turísticos rechazó que el Alcalde designado por el Presidente, esté más pendiente por protagonizar episodios de controversia y discusión con el mandatario titular y su equipo de trabajo que trabajar en las soluciones que requiere Santa Marta.



“Toda esta disputa política está afectando a la Ciudad a nivel nacional, al revisar los periódicos todas las noticias son negativas, lo cual puede claramente repercutir en una disminución del turismo que aunque no está pendiente de quien es el alcalde, si lo estará en los problemas que sufre un destino que desean visitar”, puntualizó.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv