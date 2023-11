Tensión en Córdoba: campesinos cultivadores de coca amenazan con tomarse las vías

Los campesinos cultivadores de coca en los municipios del sur de Córdoba entraron en un desacuerdo con el Gobierno Nacional y la fuerza pública, al parecer por violar lo que se había pactado hace 12 días para la erradicación de las matas sembradas.



El acuerdo contemplaba la erradicación voluntaria de los cultivos en los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano y las denuncias de los agricultores indicarían que el Ejército estaría destruyendo a la fuerza las hectáreas plantadas.



(Además: Gobierno recupera baldíos en islas del Rosario, uno propiedad de familia de Fanny Mikey)

Protestas

Manifestaron que miembros de la fuerza pública llegaron hasta las plantaciones para continuar con el trabajo de sacar las matas sin la presencia de los campesinos, sin esperar a que se eliminen voluntariamente y en forma progresiva.



“Eso no fue lo acordado en las mesas de trabajo que se hicieron en Puerto Libertador y no vamos a permitir que continúen con esa labor, en contra de lo que se ha pactado y firmado”, indicaron.



(También: Condenan a 33 años a culpable de violar y asesinar a anciana en Aracataca, Magdalena)



Líderes de los campesinos de la vereda El Guineo, en esta zona de Córdoba dijeron que no van a permitir que la fuerza pública pase por encima de los acuerdos que se hicieron y anunciaron que volverían a las vías en protesta por el incumplimiento en los mismos.



“Vamos a hacer valer los acuerdos y no permitir que sigan afectando el proceso que se inició con la firma de un documento con funcionarios del Gobierno Nacional”, señalaron.



Precisaron además que hay un descontento general con la situación entre las comunidades, porque todos han trabajado jalonando hacia el mismo lado para que el proceso sea un éxito.



“La acción de los militares echa por tierra todo lo que se realizado”, expresaron.

Instaron a los representantes del Gobierno Nacional a que se retomen los pasos iniciales que se dieron en torno a la erradicación de los cultivos de coca, para que se haga la eliminación de los cultivos en forma voluntaria.



Los acuerdos se hicieron entre la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba -Ascsucor- y la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en cabeza de su director, Felipe Tascón.



Estuvieron presentes además para la firma de los acuerdos, 95 líderes de comunidades indígenas y campesinas de veredas, corregimientos y cabildos de los territorios donde están sembradas hectáreas de coca.

Amenazan con volver a las carreteras

a protestar por el incumplimiento

Las comunidades afectadas por los cultivos se comprometieron a no sembrar más matas de coca y el Gobierno Nacional a señalar los lugares para la sustitución voluntaria concertada y en un tiempo estimado.



Se acordó además hacer encuentros entre las partes, en asambleas comunitarias para depurar el documento firmado y definir el proceso de transformación de la economía que estaba centrado en la venta y el proceso de la mata de coca y pasar al apoyo del Gobierno en esa sustitución.



(Vale la pena leer: Valledupar: hombre rapó la cabeza, afeitó las cejas y golpeó a su compañera sentimental)



Los acuerdos tuvieron el aval de la Alcaldía de Puerto Libertador, San José de Uré, la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.



Esperan ahora que se retomen los diálogos entre las partes para continuar con el acuerdo firmado y no tener que volver a las carreteras a protestar por el incumplimiento.

Más noticias en Colombia



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo