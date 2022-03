Una tensa jornada se vive a esta hora en la Avenida Pedro de Heredia de Cartagena durante la jornada de marchas que protagonizan los mototaxistas.



Este gremio marcha desde la Bomba del Amparo hasta el Centro Histórico, como protesta contra el decreto 0279 que comienza a regir oficialmente desde este 7 de marzo y que tiene una larga lista de restricciones a la movilidad de motos con parrillero.



Mototaxistas aseguraron que será una marcha pacífica en la cual todos vestirán camisetas blancas

Durante la jornada de protestas de este lunes, los mototaxistas irán a pie y no habrá motos, el objetivo de más de cuatro mil hombres que devengan el sustento diario de las motos es llegar hasta el Palacio de la Aduana para hablar con el alcalde de Cartagena, William Dau.



El pasado lunes, los mototaxistas protagonizaron una violenta jornada de protestas contra el decreto, durante la cual atacaron y dañaron 34 buses del sistema integrado de transporte Transcaribe y atacaron y afectaron dos estaciones del sistema.



Para la jornada de hoy, los mototaxistas aseguraron que será una marcha pacífica en la cual todos vestirán camisetas blancas y no habrá violencia.

A partir de hoy inicia la etapa sancionatoria del decreto 0279 para los motociclistas

Muchos de los hechos violentos de la semana pasada, en la cual también bloquearon calles con quema de llantas, fueron generados por delincuencia común.



A partir de hoy inicia la etapa sancionatoria del decreto 0279 para los motociclistas, la medida señala que no podrán movilizarse por la Avenida Pedro de Heredia motos con parrillero.



“Aquellos ciudadanos que incumplan esta medida regulatoria a motocicletas de cualquier tipo de cilindraje se enfrentarán a un proceso sancionatorio. Deben tener en cuenta el pico y placa, la circulación por el centro amurallado el día sin moto, la circulación sin menores de 12 años ni mujeres embarazadas la circulación en periodo nocturno. Esto acarrea una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo”, señalo Janer Galván, director del DATT.



Pero las mayores afectaciones económicas a este gremio están dadas con la prohibición de parrillero por la Avenida Pedro de Heredia, el principal corredor de la ciudad, que une al Centro Histórico y a la zona turística con el Sur. Para quienes incumplan la ley en esta vía la multa es de 30 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización de la moto.



Los mototaxistas con parrillero en Cartagena enfrentan -además- pico y placa de lunes a viernes, de dos dígitos; y restricción para la movilidad nocturna todos los días, entre las 11 de la noche y las 5 am del día siguiente.



Adicionalmente, no pueden transitar con parrillero por el Centro Histórico, la Matuna, la zona turística de Bocagrande, los barrios Crespo, Manga, Bosque y 10 barrios más. Además, el segundo y último viernes del mes fueron declarados como días sin moto.



A esta hora la Policía acompaña al gremio que marcha con rumbo al Centro Histórico.



