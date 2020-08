Tenerife, único municipio del Magdalena libre de covid-19

En el municipio de Tenerife ninguno entra ni sale a otras localidades, esa es la orden de la Alcaldía y que ha sido acatada hasta el día de hoy por los pobladores, que entendieron que sólo de esa manera podrán protegerse del covid-19.



Los mototaxistas, cuyos ingresos dependen estrictamente de trasladar a personas a pueblos vecinos, fueron censados y asistidos con mercados y empleos temporales para que no se expongan al virus ni se conviertan en focos de contagios para la comunidad.



“En una reunión con los principales actores de salud, gobierno y fuerza pública analizamos todo el panorama de riesgo del municipio e identificamos las actividades más vulnerables al virus; a quienes las practican las abordamos y realizamos recomendaciones y restricciones especiales de acuerdo a la normatividad de bioseguridad”, manifestó el alcalde Freddy Ramos.



Para blindar a Tenerife del covid-19, en las vías de acceso fueron instalados dos puestos de control, donde la fuerza pública y representantes de la comunidad restringen el paso de día y de noche.

“Al municipio solo se le permite la entrada a empresas de abastecimiento y entes estatales certificados, cuyos trabajadores y funcionarios cumplan con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud”, comentó el mandatario.



Según el reporte oficial, el departamento de Magdalena tiene 8.144 casos confirmados de coronavirus. Plato con 78 infectados, Chibolo con 4 y Zapayán con uno, son las poblaciones más cercanas, por ende las alertas y medidas se mantienen altas.



El mandatario municipal asegura que ha sido un trabajo de todos. “La gente está encerrada, solo salen de sus casas a lo necesario y el contacto social es muy poco”, expresó.



Algunas familias incluso, han rodeado sus viviendas de cinta amarilla, para restringir el acceso de visitantes.

Testimonio de la gente

Diego Bustamente, contó que por precaución hace dos meses no ve a su papá y mamá que son adultos mayores que viven a unas cuadras de su residencia. “Hablamos por teléfono y les hago llegar comida. Estoy seguro que este esfuerzo valdrá la pena porque, solo así puedo garantizar que ellos permanecerán sanos durante la pandemia”, señaló.



Holman Vargas, dedicado al mototaxismo reconoce que han sido semanas difíciles por no poder laborar como acostumbra, no obstante, es consciente que “se necesita del esfuerzo de la comunidad entera para que el virus no cause estragos”.



Alejandra Jiménez, agradeció a la Alcaldía porque recientemente extendió la apertura de los establecimientos hasta las 8 de la noche.



“Estamos demostrando que con las medidas de bioseguridad podemos funcionar y reducir al máximo el riesgo de contagio”, agregó la mujer, quien es propietaria de un almacén de variedades en Tenerife.

Seguridad alimentaria

Precisamente para mantener a los 15 mil habitantes en estricto confinamiento, la alcaldía activó un riguroso plan de seguridad alimentaria, en el que se ha entregado mercados durante este tiempo de pandemia.



El propio alcalde ha dado el ejemplo y donado dos meses de su salario, los funcionarios de la administración también aportaron de sus ingresos, al igual que ganaderos y bananeros que dispusieron de novillas y un cargamento importante de banano para distribuirlo de forma equitativa.



“Hasta el momento hemos logrado cubrir las necesidades de la gente, pero ya nos estamos quedando sin recursos y necesitamos de la asistencia de la Gobernación y la Nación a través de programas sociales que permitan que podamos continuar con los indicadores en cero”, añadió.



Finalmente, el Alcalde Freddy Ramos solicitó que se dote al hospital con más elementos de bioseguridad para el personal asistencial y los pacientes que acudan a recibir los servicios de salud. Entre las necesidades, dijo que se requiere por lo menos una o dos ambulancias para trasladar a los enfermos, pues hasta el momento solo un vehículo está disponible.



“La principal estrategia es la prevención. Queremos felicitar a la comunidad y pedirle que continúe acatando las medidas como el toque de queda, el aislamiento preventivo y el auto cuidado”, anotó el mandatario.

