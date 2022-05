Las fuertes lluvias que caen en el departamento siguen provocando desbordamientos de ríos y emergencias en zona rural de Santa Marta y municipios del Magdalena.



El Banco, la Zona Bananera, Salamina y la vereda Buritaca, son las localidades que en las últimas horas reportaron inundaciones y familias damnificadas.

Las autoridades informaron que en el municipio de El Banco, la zona comercial se encuentra anegada por grandes cantidades de agua provenientes del río Magdalena.



En esta localidad el último fuerte aguacero también causó afectaciones para el sector educativo.



La Institución Educativa Francisco José de Caldas, quedó totalmente inundada, y no fue posible que los estudiantes pudieran desarrollar con normalidad sus actividades académicas.

Por otra parte, una inundación de grandes consideraciones se registró en vereda Patuca, jurisdicción del corregimiento de Guacamayal, Zona Bananera.



Las fuertes lluvias caídas en la noche causaron el desbordamiento del río, que posteriormente inundó a la población. El reporte indica que solo hay pérdidas materiales y muerte de animales domésticos.

Se reactiva erosión en Salamina

En Salamina el río Magdalena ocasionó un nuevo desprendimiento de tierra y derribó una parte del terreno, donde actualmente se construye un muro de contención.



El secretario de Gobierno, Jaime Solano, advirtió que los trabajos de contención se han hecho hasta la fecha, siguen siendo insuficientes para frenar la erosión que amenaza desde hace varios meses a esta población.

Uno de los espolones no soportó la corriente del agua y se hundió. De ahí concluimos que es necesario atender las voces de la comunidad en el sentido de estudiar otro tipo de intervenciones FACEBOOK

TWITTER

"Uno de los espolones no soportó la corriente del agua y se hundió. De ahí concluimos que es necesario atender las voces de la comunidad en el sentido de estudiar otro tipo de intervenciones distintas a las geobolsas que se han venido utilizando, ya que estas no tienen la suficiente contextura para contener la erosión", agregó el funcionario.



Finalmente Solano alertó que actualmente el río está por encima del nivel del 2010 cuando se presentó el ‘Fenómeno de la niña’, es decir que el peligro para la comunidad es muy grande.

Desbordamientos en la zona rural de Santa Marta

En la vereda Buritaca, zona rural de Santa Marta, la Defensa Civil informó que el rio se desbordó e inundó varias casas.



“En esta emergencia tuvimos algo a nuestro favor y fue que el agua ingresa a las viviendas, pero casi que inmediatamente sale de las mismas”, indicó Karlotz Omaña, director Defensa Civil.



La entidad de socorro también precisó que no ha sido posible adelantar los monitoreos necesarios de los ríos Guachaca y Don Diego, por las intimidaciones que hay en estas zonas por parte de los grupos criminales.



Aunque no hay un informe todavía concreto, las autoridades de rescate, hablan de que el número de damnificados esta temporada de lluvias supera los 10 mil en todo el departamento.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv