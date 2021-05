Temporada de lluvias deja ya 7 muertos en el Eje Cafetero

La actual temporada de lluvias, que empezó en marzo, ha dejado graves afectaciones en el Eje Cafetero, especialmente en Caldas y Risaralda, donde hay más de 20 mil damnificados y siete muertos por las inundaciones de los municipios contiguos al río Risaralda. Afortunadamente, en el Quindío no se reportan afectaciones por las precipitaciones.

El caso más complejo ocurrió el pasado martes en Risaralda. El municipio más afectado fue La Virginia, donde unas 20 mil personas quedaron damnificadas y 16 barrios inundados por el desbordamiento del río Risaralda.



“Han pasado años en los cuales esos jarillones se han mantenido en buen estado, pero una creciente de esta naturaleza, según datos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), no tiene antecedentes sino desde el año 1984; era difícil pensar en la ruptura de los jarillones. Tampoco teníamos antecedentes cercanos sobre el desbordamiento del río Risaralda”, explicó el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo.



De acuerdo con datos de Carder, durante el desbordamiento del río Risaralda se dio la ruptura de un jarillón de más de 8 metros de longitud, lo que permitió el paso del agua hacia unos 16 barrios de la localidad y dejó damnificadas a 20 mil personas.



“Se han tomado decisiones fundamentales a corto plazo para mitigar las necesidades de la población. Vamos a hacer los trabajos necesarios para que esto no se vuelva a presentar. Estamos haciendo censos, pero hay gente que no quiso salir de las viviendas por temor a que se le perdieran las pocas cosas que les quedaron”, contó el alcalde de La Virginia, José Villada.



Para atender a los damnificados, la Gobernación de Risaralda habilitó instituciones educativas de La Virginia como albergues temporales. Además, se revisará la posibilidad de decretar emergencia educativa y solicitar ante el Ministerio de Educación la modificación del calendario escolar.



La Gobernación delegó a la Carder para construir un jarillón provisional y evitar una nueva inundación, además de seguir con el censo de los damnificados y prestar los servicios necesarios.



Siete víctimas mortales



En marzo se registró el primer muerto por el invierno en Caldas tras un deslizamiento de tierra que cayó sobre una vía y sepultó a un motociclista en el municipio de Marulanda.



La segunda tragedia ocurrió el 29 de abril, cuando un deslizamiento de tierra en el municipio de Anserma aplastó una vivienda, cobrando la vida de una persona.

Esta semana ocurrieron dos nuevas tragedias, que dejaron cinco víctimas.

La primera ocurrió el martes en zona rural del municipio de Aranzazu, donde un deslizamiento de tierra aplastó una vivienda y dejó atrapados a dos miembros de una familia.



El otro suceso fatal ocurrió el miércoles, también en Marulanda. Allí, un vehículo que transitaba por una vía rural fue arrastrado por una avalancha. De los ocupantes del vehículo, tres murieron y uno logró salir y ser llevado a un hospital.





REDACCIÓN EJE CAFETERO