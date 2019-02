Temor en el Magdalena Medio por supuesto paro armado del Eln

Un panfleto con la supuesta autoría del Eln está circulando por los municipios del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, donde anuncian un paro armado que iría hasta el próximo miércoles 13 de febrero.

Esta amenaza a obligado a que los habitantes de los municipios aledaños al río Magdalena se abstengan a usar el transporte fluvial desde el pasado domingo.



Nelson Celis, inspector Fluvial encargado del Magdalena Medio, aseguró que aunque algunas empresas están dispuestas a transportar a los pasajeros, los ciudadanos no utilizan el servicio por temor a las represarías de este grupo armado al margen de la ley.



“Las personas se han abstenido de venir a viajar y las empresas están ahí, esperando que lleguen los pasajeros, aunque dicen que prestan servicio, la ciudadanía tiene temor y no llega a viajar. Las empresas también sienten temor porque les pueden quemar los equipos”, aseguró el Inspector Celis.

Andrés Fandiño, secretario del Interior de Santander, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía, aseguró que los panfletos no son verídicos y que no hay ningún paro armado.



“Es un supuesto panfleto y supuesto paro armado, porque no existe. Nuestras unidades de la Quinta Brigada han hecho presencia en Gamarra, Puerto Wilches Y Barrancabermeja, junto con nuestra Armada Nacional y Fuerza Aérea, para garantizar la seguridad”, indicó.



Al día salen del puerto de Barrancabermeja 20 botes con capacidad para 20 personas, para un total de 400 pasajeros que normalmente se movilizan por el río Magdalena.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA