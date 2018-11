Seguidilla de temblores en el Caribe, cerca de San Andrés

Varias réplicas sísmicas se han registrado en cercanías de San Andrés en la madrugada de este lunes, después de que el pasado sábado se registraran dos temblores, el último de ellos de magnitud 6,2 en escala Richter, sin afectaciones importantes.

El Servicio Geológico Colombiano informó a través de su página web y su cuenta de Twitter de cerca de una decena de temblores, incluidos un par que ocurrieron en la tarde del domingo, a las 3:56 p.m. y a las 4:29 p.m., de magnitud 5,3 y 4,2, respectivamente, ambos a una profundidad menor a 30 kilómetros.



Posteriormente, volvió a temblar en la misma zona a las 10:43 p.m. con una magnitud de 4,7. Horas después, a las 3:55 a.m., se presentó una nueva réplica de magnitud 2,3. Otra, de magnitud 3,1, ocurrió a las 4:06 a.m., también a menos de 30 kilómetros de profundidad. Casi de inmediato, a las 4:13 a.m., volvió a temblar, pero esta vez con una magnitud mayor, de 4,9 en escala Richter.



La seguidilla de temblores continuó a las 4:28 a.m., con un sismo de magnitud 3,5; a las 4:44 a.m., con otro de magnitud 3,4; a las 4:47 a.m. con otro de magnitud 3,9; a las 5:17 a.m. otro de 3,1 de magnitud; a las 6:47 a.m. de magnitud 3,4; y, a las 6:50 a.m., con otro de magnitud 4,3.

#SGCNoticias - Sismicidad destacada en San Andrés, Providencia y Santa Catalina - amplía la información sobre la sismicidad destacada en el mar Caribe Colombiano, en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de las últimas horas https://t.co/6k9qjDWmzL pic.twitter.com/wQuJyi3Kpz — Servicio Geológico (@sgcol) 26 de noviembre de 2018

A las 8:13 a.m. se presentó la más reciente réplica, de magnitud 3,5 y profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.



Todos se han presentado en la misma zona, a 32 kilómetros de la isla de Providencia y alrededor de 103 kilómetros de la isla de San Andrés.



Solamente hasta las 12 del mediodía de este domingo se habían presentado 28 eventos sísmicos, según la Red Sismólógica Nacional. Si se suman los que ocurrieron de forma posterior, serían cerca de 40 eventos sísmicos entre el sábado y este lunes, cifra extraoficial hasta que el Servicio Geológico consolide la cifra.



Como explica el medio 'El Isleño', la ocurrencia de sismos en la zona del Archipiélago de San Andrés y Providencia es "común", pues se ha presentado "desde tiempos históricos hasta la actualidad".



No se reportan afectaciones físicas ni humanas hasta el momento.



ELTIEMPO.COM