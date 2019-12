Caída de paredes, grietas y derrumbes tras temblores en el Meta

Daños en escuelas, viviendas y vías rurales de los municipios de Lejanías y Mesetas, así como el pánico que genera lo seguido de los movimientos y las desinformaciones que corren voz a voz, así como por las redes sociales, son el balance que entregan las autoridades en el Meta del sismo de la Navidad, como más de un centenar de réplicas.

El alcalde de Lejanías, René Galindo, contó que en su municipio la escuela de la vereda La Cabaña es la más afectada porque se cayó una pared, hay grietas en las paredes y el piso, y daños en el tejado. El reporte de los presidentes de las juntas de acción comunal en zona rural de Lejanías va en 15 viviendas afectadas por grietas en las paredes, daños en las cocinas, baños, paredes de alcobas y caídas de tanques elevados y tejas.



En el sector de las veredas El Jardín, Cafetales y Guarumal están incomunicados porque los múltiples movimientos de tierra han provocado deslizamientos en la vía de comunicación y van a enviar maquinaria, pese a las dificultades que se presentan porque al cierre de año no hay combustible y el presupuesto está agotado, reconoció Galindo.

En Mesetas, Defensa Civil ha reportado el daño de por lo menos 20 viviendas rurales. Foto: Cortesía

En Mesetas, el alcalde Ferney Caicedo, expresó que según un reporte de la Defensa Civil se ha reportado el daño de por lo menos 20 viviendas rurales y se taponó la vía al resguardo indígena de Villa Lucía. En este municipio también se ha presentado interrupciones del servicio de energía e incomunicación telefónica.



En los dos municipios se ha solicitado a los presidentes de las juntas de acción comunal, especialmente en la zona de cordillera, que hagan los reportes de las afectaciones, para evaluar si es necesario decretar la calamidad pública.



No obstante, al mandatario de Lejanías, tras la vista que adelantaron en las últimas horas funcionarios de las unidades Nacional y Departamental de Gestión de Riesgos, le recomendaron que por ahora no decrete la calamidad pública en la medida que no hay personas heridas o que hubiesen perdido la vida.



Los funcionarios también les explicaban que son movimientos que pueden durar varias días o semanas, pero eso es muy difícil explicarlo a la gente porque “no estamos acostumbrados a esa situación y lo que más se preocupa es la continuidad de las réplicas – van más de cien- desde el martes 24 de diciembre a las 2:03 de la tarde cuando se presentó el sismo, dice el mandatario de Lejanías.

En Mesetas también se han presentado interrupciones del servicio de energía e incomunicación telefónica. Foto: Cortesía

Las dos últimas replicas más fuertes se sintieron la noche del miércoles 25 pasadas las 10:00 de la noche y en la madrugada de este jueves a las 5:30 de la mañana.



Otra situación que le preocupa a los mandatarios es la desinformación que se propaga a través de voz a voz y de mensajes irresponsables a través de las redes sociales que provocan pánico entre los ciudadanos y por eso hicieron un llamado a la comunidad a únicamente atender las informaciones oficiales, además de bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil que han estado atentos a atender cualquier eventualidad.

