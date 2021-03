Estos son los sitios donde más ha temblado este año en Colombia

El sismo que se presentó este lunes en Urrao, Antioquia, y que asustó a más de una persona en Medellín, solo fue uno de los cientos de temblores que se han presentado en el país este año.



Este acontecimiento, que incluso dejó a una persona fallecida, pues esta se encontraba en el techo de una vivienda a las 5:57 p. m., hora del evento, tuvo una magnitud de 5,1, según el reporte del Servicio Geológico.



(Además: ¿Lo sintió? Reportan fuerte temblor en Medellín)

Pero que sean pocos los sismos que asusten a las personas y que los medios de comunicación los registren, no significa que sean pocos temblores los que se han presentado este año.



En Colombia tiembla todo el tiempo, en especial en departamentos como Santander.



De hecho, según los registros del Servicio Geológico Colombiano, en los primeros 62 días del año (enero 1 – marzo 3) en el país, en promedio, se han presentado 66 de estos eventos.



(Le puede interesar: Hombre murió al caer de un techo durante el temblor en Medellín)



El acumulado, hasta este miércoles en la noche, va en 3.962, siendo Santander el departamento con mayores registros.



Este departamento ha tenido como epicentro 1.789 eventos sísmicos. De estos, 986 han tenido su origen en Los Santos, donde puede temblar hasta 20 veces por día.

Este municipio de alrededor de 12.000 habitantes y ubicado a 62 kilómetros de Bucaramanga, es el segundo nido sísmico del mundo, después de la región del Hindu kush, en Afganistán.



(Lea también: ¿Por qué fue tan fuerte el temblor que asustó este lunes a Medellín?)



Muy por debajo de Santander, y también de Los Santos, aparecen Antioquia, con 345 eventos, Valle del Cauca, con 206, y Chocó, con 180.



No obstante, también hay departamentos en donde no se ha presentado ningún sismo.

Se trata de Amazonas, Guainía, La Guajira, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada.



Pero por qué no se sienten todos estos sismos y los medios ni las redes sociales no los reportan.



(En otras noticias: Bogotano que murió ahogado en el Tayrona estaba de luna de miel)



Pues todo depende de dónde es el epicentro, la magnitud, la profundidad, entre otros aspectos técnicos. Incluso, dónde está ubicada una persona.



No se siente igual estando en el noveno piso de un edificio a estar en el primer piso de una casa, por ejemplo.

#SGCSismoSentido. Sismo de hoy 1 de marzo de 2021 a las 5:57 p.m. en Urrao-Antioquia , magnitud 5.1. Información obtenida gracias a reportes enviados por la comunidad. Mayor información: https://t.co/ff7ZdV6UzP



Si lo sentiste repórtalo en: https://t.co/5SIdvQTV0B pic.twitter.com/CelOjgW1jX — Servicio Geológico (@sgcol) March 2, 2021

Normalmente, explican desde el Servicio Geológico, los sismos que pueden ser considerados más intensos, por así decirlo, son aquellos que tienen una magnitud superior a 4,5.



(También le recomendamos: Denuncian a locutor de Barranquilla por golpear a su expareja)



Tomando como referencia esa escala, este año solo se han presentado 14 sismos que, podría decirse, ‘fueron fuertes’.



El primero fue en Los Santos el 7 de enero con una magnitud de 4,8 y el último fue en Zapatoca (Santander) este miércoles con una magnitud de 4,5.



Y por encima de 5,0 solo son cuatro. Estos han sido en el océano Pacífico (5,3), Baraya, Huila (5,0) La Victoria, Valle del Cauca (5,1) y Urrao, Antioquia (5,1).



(Le sugerimos leer: Investigan posible reacción adversa de enfermera vacunada)



En cuanto a los que se presentaron el año pasado, en los registros del Servicio Geológico aparecen 26.287 eventos, mientras que en 2019 fueron 26.985.



Sin embargo, expertos advierten que estos datos no son comparables, pues son muchos los aspectos técnicos a tener en cuenta.



Todos estos datos están alojados en el sitio web del Servicio Geológico Colombino (www. sgc.gov.co).



(Además: La misteriosa desaparición de 6 jóvenes que iban de paseo a Cartagena)



Pero no solo se pueden visualizar los datos recopilados por la entidad, pues también hay un espacio para que los ciudadanos reporten si sintieron un temblor.

Por ejemplo, en el caso del Urrao, 2.490 personas hicieron un reporte.



Esto lo hicieron desde 160 centros poblados, 109 municipios y 10 departamentos. La mayoría de los casos lo “sintió ampliamente”.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia



- El emotivo momento cuando Silvestre Dangond le cantó a Jorge Oñate



- Por qué no hay salvavidas en el Tayrona, donde murió turista bogotano