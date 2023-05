Cuatro sismos en menos de una hora fue el fenómeno que se vivió el pasado 24 de mayo en Colombia. El primero tuvo una magnitud de 6,6, el segundo fue de 4,6, el tercero llegó a los 3,6 puntos y el último fue de 3,1.



La serie de temblores alertó al territorio colombiano, pues internautas mostraron lo fuerte que se sintieron en sus respectivas regiones. Para muchos el hecho fue extraño; sin embargo, EL TIEMPO habló con un experto quien manifestó que esto es normal y que puede seguir pasando. Le contamos.



Colombia está localizada en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. De hecho, Los Santos, en Santander, es considerado el segundo nido sísmico del mundo, donde casi todos los días tiembla.



De acuerdo con el Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático, Colombia está ubicada "en una región donde constantemente están interactuando las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramericana, lo cual hace que el país se encuentre expuesto a que esto pase constantemente”.

Incluso, el Servicio Geológico Colombiano reveló que en promedio hay 2.500 sismos al mes en Colombia, pero hay muchos que son de intensidad baja y no los percibimos.

‘Es normal’: experto habló del fenómeno del pasado 24 de mayo

EL TIEMPO se comunicó con Carlos Fernando Lozano Lozano, ingeniero civil y magíster en Geofísica, quien también es investigador de Movimientos Sísmicos y exdirector del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano.



El experto mencionó que es normal lo que pasó el pasado 24 de mayo, pues debido a la magnitud considerable que tuvo el sismo principal y su poca profundidad, se presentaron distintas réplicas.



No hay que olvidar que el primer movimiento que se registró fue a las 10:05 p.m., tuvo una magnitud de 6,6 y su profundidad fue menor a los 30 kilómetros.

“Después de la ocurrencia de este sismo principal de 6,6 se han presentado 50 réplicas hasta la mañana de hoy, de las cuales dos sismos tienen una magnitud de 4,6”, dijo el experto.



Y agregó: “Es normal que después de sismos de esta magnitud y de profundidad superficial, se registren una serie de réplicas de magnitud menor a la del evento principal que se registró anoche. Estas pueden ocurrir durante un periodo de días, semanas o incluso meses”.

Nevado del Ruiz, volcán Cerro Bravo y los sismos: ¿Están relacionados?

No hay que olvidar que desde hace unos meses se viene presentando una alerta por la actividad volcánica en el Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico reportó que el estado del volcán está en naranja.



A esto se suma la situación en Cerro Bravo, donde se presentó una anomalía térmica que tiene a gran parte del suroccidente colombiano sin gas.



Ahora sucede lo de los cuatro sismos y las personas se preguntan si todo está relacionado.

Expulsión de ceniza del volcán nevado del Ruiz, un volcán poligenético y el único en su tipo presente en Caldas. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Ante esto, Carlos Fernando Lozano señaló que esta serie de sismos no tuvo nada que ver con la situación actual del Nevado del Ruiz ni en cercanía a Cerro Bravo.



Resaltó que esto solo se debe a la alta actividad sísmica del país: “La ocurrencia de los sismos no se puede predecir. No hay una tecnología que nos permita predecir los movimientos. Tampoco está relacionado con el aumento de temperatura de la tierra”, aclaró.

