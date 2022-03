El temblor superficial de magnitud 4.4 ocurrió en la mañana de este domingo en la frontera entre Panamá y Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo ocurrió a una profundidad menor a los 30 kilómetros, por lo que se sintió con fuerza en zonas cercanas al epicentro, localizado a 8 kilómetros de Unión, Chocó.



Este movimiento ocurrió a las 8:49 am y, hasta el momento, no se reportan emergencias.



"La Central de Información y Telecomunicaciones (DNBC) finaliza el seguimiento con las delegaciones departamentales de Bomberos Colombia. No se reporta ningún tipo de afectación a la hora por sismo presentado en Panamá-Colombia, región fronteriza", informó la Dirección de Bomberos de Colombia.

#AEstaHora| La Central de Información y Telecomunicaciones #DNBC finaliza el seguimiento con las delegaciones departamentales de #BomberosColombia. No se reporta ningún tipo de afectación a la hora por sismo presentado en📍Panamá-Colombia Región fronteriza a las 08:49. pic.twitter.com/3yG2BpF1ns — DireccionBomberosCol (@DNBomberosCol) March 13, 2022

Los últimos dos eventos sísmicos en territorio nacional reportados por el Servicio Geológico ocurrieron en los departamentos de Chocó y Meta.



El más reciente tuvo lugar el sábado 12 de marzo a las 2:01 a.m. en la región del Carmen del Darién (Curbaradó). Tuvo una magnitud de 3.0, con profundidad superficial (Menor a 30 km). Por su parte, el otro fue en Uribe, Meta, el pasado viernes 11 de marzo a las 3:45 a.m. Su magnitud fue de 2.8 y también con profundidad superficial.



