El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que este domingo 1 de octubre se presentó un nuevo temblor de consideración en el país a las 5:42 de la tarde.

Nuevo temblor en Colombia este 1 de octubre

Según el primer reporte de la entidad, la magnitud del sismo fue de 3,8. Su profundidad fue de menos de 30 kilómetros

El epicentro fue a 17 kilómetros del municipio de Ríosucio, Chocó, en el noroccidente de Colombia, en la zona del Urabá, cerca de la frontera con Panamá.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas fatales.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google?



En su alerta, Google utiliza el sistema ShakeAlert, una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.

La opción opera de forma gratuita y su principal objetivo es apoyar a las autoridades y a las personas para prevenir las víctimas fatales en estos eventos naturales.

Este es el paso a paso para activar las notificaciones de sismo según el soporte de Google:

1. Abra la configuración del teléfono.



2. Presione 'Seguridad y emergencia' y luego, 'Alertas de terremotos'.



Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación' y, luego, 'Avanzada', posteriormente seleccione 'Alertas de terremotos'.

¿Qué hacer durante un temblor?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaboró un protocolo para actuar en medio de un sismo o temblor:

- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.



- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

Nunca use ascensores para evacuar.



- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.



- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios.



- Si se encuentra en un lugar público como un teatro o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza con sus brazos y espere a que el sismo termine, luego evacúe.

