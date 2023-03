Colombia amaneció este viernes 10 de marzo del 2023 con un fuerte temblor. En varias ciudades, los habitantes de edificios altos evacuaron sus viviendas tras el sismo de magnitud 5,9 y que fue calificado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con una intensidad percibida de 6, la cual puede causar daños leves en la infraestructura.

El epicentro fue Los Santos, un municipio santandereano que está ubicado muy cerca de Bucaramanga, una de las capitales del país donde más fuerte se sintió. Los reportes en ese municipio fueron de un temblor muy fuerte, el cual recordó al que ocurrió, coincidencialmente, un 10 de marzo del 2015. Este poblado colombiano es considerado por expertos como el segundo nido sísmico del mundo, solo superado por Afganistán.

Carlos Fernando Lozano Lozano, magíster en Geofísica y experto en movimientos telúricos, le explicó a EL TIEMPO las razones por las cuales el temblor se sintió tan fuerte en varias ciudades de Colombia. Además, el SGC contó detalles de lo que pasó.

Los Santos, segundo nido sísmico del mundo



De acuerdo con Lozano, Los Santos es una de las zonas más activas y allí se registra cerca del 60 por ciento de los sismos que ocurren en Colombia, aunque muchos de ellos son imperceptibles para los ciudadanos. Sumado a la característica del municipio donde fue el epicentro, la magnitud de 5,9 (muy cercano a 6, cuando ya se considera muy fuerte) y la profundidad de 151 kilómetros son condiciones que permiten que se sintiera en varias ciudades.

No se pueden predecir, pero sí podemos tener herramientas que nos ayudan de cierta forma a mitigar los daños. FACEBOOK

“Pero de igual manera, al tener esa profundidad, las ondas sísmicas atenúan su energía”, manifestó Lozano.

De momento, en los barridos de los organismos de socorro no se han registrado daños graves en estructuras.

Justamente, la profundidad es un elemento clave. El experto explicó que otra situación se estaría viviendo si la profundidad fuera superficial (menor de 30 kilómetros), pues podría haber causado daños significativos.

Lozano manifestó que en el departamento de Santander hay fallas geológicas que generan sismos con profundidad superficial, que si ocurren cerca de un centro poblado podrían también causar afectaciones. Insistió que, por fortuna, el sismo de este viernes ocurrió a una profundidad considerable.

“Los sismos en esta región, que se conoce como el nido sísmico de Bucaramanga, prácticamente están ocurriendo entre 12 y 20 eventos por día. Lo que pasa es que la mayor parte de esos eventos sísmicos son de baja magnitud. Nosotros no los percibimos como persona, digamos, no somos lo suficientemente sensibles para percibir esos movimientos de baja magnitud”, manifestó.

Manifestó que el sismo de hoy “no es anormal”, pues se puede llegar a presentar e incluso hay antecedentes de años anteriores con algunos de magnitud mucho mayor.

“En sismos no hay que hablar de que hay épocas de que tiembla más o no. No hay que hablar eso porque nuestro país tiene una alta actividad sísmica”, dijo.

¿Por qué fue tan fuerte?

Por su parte, Julio Fierro Morales, director del SGC, recordó que en Los Santos, donde generalmente hay temblores con mayores profundidades, hace 8 años casualmente se presentó un sismo que sí causó daños.

“Es muy importante decirles a los ciudadanos que Colombia tiene una historia sísmica. No podemos predecir ni enfrentarnos a la energía de la naturaleza que se expresa mediante sismos, pero sí podemos hacer es una construcción sismorresistente”, indicó.

En tanto, John Makario Londoño, director de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó que este sismo se sintió más fuerte que los demás debido a que la magnitud fue mayor a los que se han venido registrando en ese sector, donde constantemente ocurren temblores.

Este sismo ya se hace perceptible para las personas, agregó.

¿Por qué se sintió en varias capitales?



Lozano, quien es director de Ingeniería Sísmica de la empresa Geosis Ingeniería SAS, señaló que en Colombia puede ocurrir un temblor en cualquier momento y en cualquier lugar debido a que es un país donde hay constante actividad sísmica. “No se pueden predecir, pero sí podemos tener herramientas que nos ayudan de cierta forma a mitigar los daños que se pueden presentar en un sismo fuerte”, dijo.

Para los que no sintieron el temblor. Si no sintieron esto, ya no sienten nada 😰 #Temblor #Sismo pic.twitter.com/4pyTP4I49d — Edwar Forero (@91Eafp) March 10, 2023

Por su parte, John Makario Londoño explicó que fue sentido en buena parte del país debido a que por la profundidad de 151 km, las ondas pueden viajar más, dispersarse más y llegar a los centros poblados de manera vertical.

A las razones por las que se sintió en varias capitales y de manera fuerte, Lozano dijo cuando se supera la magnitud de 6 o está cerca de esa marca se considera que el temblor fue fuerte. También reiteró que la profundidad es un punto clave y sumó el tipo de suelos que hay en cada ciudad.

“Cada ciudad va a estar localizada sobre diferentes tipos de suelo. En Bucaramanga, que tiene sus tipos de suelo, el sismo se va a percibir de una manera fuerte porque está cerca del epicentro, de donde ocurrió la liberación de energía”, dijo.

En cuanto a Bogotá, explicó, el temblor se siente de otra forma. Por ejemplo, quienes están en los primeros pisos ni lo sintieron, pero en los edificios altos sí lo percibieron de forma fuerte.

🚨 Luego del movimiento telúrico que se sintió en Bogotá, estamos haciendo monitoreo de posibles emergencias. 🚒 A la hora, se reporta normalidad en las 20 localidades. Seguiremos atentos a cualquier situación. pic.twitter.com/TeL0cWoVkM — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 10, 2023

“Bogotá tiene sus características de suelo particular y en algunas zonas el movimiento sísmico se amplifica dadas las características. Si el suelo de la ciudad es blando, el movimiento se puede amplificar y ser percibo de cierta manera más dura”, indicó.

Por otra parte, en Medellín –dependiente de su suelo– se va a percibir de forma fuerte. “Si estamos en un edificio alto, obviamente también vamos a conseguir que el movimiento sísmico se perciba fuerte porque hay mayor altura. Habrá más movimiento y una percepción más fuerte que quien está localizado en un primer piso”, añadió.

¿Fue temblor o terremoto?



Lozano manifestó que esto no tiene que ver con cuestión de magnitud o tipo de daños. Explicó que en términos técnicos significan lo mismo, pero culturalmente la gente habla de terremoto cuando hay afectaciones considerables. “En términos técnicos, equivalen a lo mismo”, señaló.

El experto señaló que es importante que las personas participen en los simulacros de evacuación que se programan a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), los cuales preparan a las personas para situaciones como las de esta madrugada.

Les pidió a las personas establecer si sus viviendas son o no sismorresistentes y añadió que no siempre la primera medida debe ser salir corriendo del edificio, teniendo en cuenta que, si está en un piso alto, el movimiento no lo va a dejar caminar. De esta manera, recomienda estar en un sitio seguro dentro de la casa y alejado de vidrios. Posteriormente, evacuar.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

EDITOR DE ÚLTIMAS NOTICIAS

