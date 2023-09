El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó sobre las 6:57 p.m. de este lunes 18 de septiembre un temblor de magnitud 2,6 en Colombia.

La entidad reportó que el epicentro fue a 6 kilómetros del municipio de El Cantón del San Pablo, en el Chocó.



Su superficialidad fue menor a 30 kilómetros, por lo que se considera superficial.



(Temblor en Colombia: ¿de qué depende que un sismo sea peligroso? Esto dice el SGC).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-09-18, 18:57 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Cantón del San Pablo (Managrú) - Chocó, Co... ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/lAUA0bo3xj pic.twitter.com/Wf6MTR5xMH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 19, 2023

¿Qué tanto tiembla en Colombia?

Debido a su configuración geológica y tectónica, Colombia es un país sísmicamente

muy activo, pues hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.



Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. Incluso, hay un lugar en donde prácticamente ocurren sismos todos los días y representa el 60% de la sismicidad ocurrida en Colombia: el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, debajo del municipio de Los Santos.



(¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico).

¿Qué hacer en un temblor?

La magnitud de un temblor se mide utilizando la escala de magnitud de momento (Mw) u otras escalas, como la escala de Richter. Foto: iStock

Antes del sismo

​

Verifique la sismo resistencia de la vivienda y prepárese definiendo un plan de emergencia, familiar o empresarial, incluyendo puntos seguros, un maletín de emergencia (ropa de cambio, alimentos no perecederos, agua, plato, cuchillo, cuchara, botiquín sencillo, linterna con batería de repuesto, silbato, una frazada, poncho plástico y copias de los documentos personales), roles (quién ayuda, quién cierra registros, por ejemplo), puntos externos de encuentro y mecanismos de comunicación (teléfonos fijo o celular).



Durante el movimiento telúrico



Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines. No se ubique bajo marcos de puertas. Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir. Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves. No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.



Después del sismo



Esté atento a las indicaciones. Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros. Si evacuó, atienda a las autoridades antes de regresar. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas. Manténgase informado. Diríjase a una zona segura.Fuentes: Gestión del riesgo Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres e Idiger.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google?

¿Cómo activar la alerta sísmica en Google Colombia? Así puede activar la alerta de terremoto en su celular. Foto:

