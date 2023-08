El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la mañana de este martes que se presentó un evento sísmico de profundidad superficial en en Medina, Meta.

De acuerdo con el SGC, el temblor tuvo una magnitud de 3.5 yse dio sobre las 5:23 de la mañana más exactamente a 12 kilómetros de San Juanito, Meta. Su profundidad fue menor a 30 km.



El Meta está experimentando temblores constantemente y es que el 21 de agosto se registró un en el municipio de Los Santos, en Santander que tuvo magnitud de 3,7.



Ocurrió a una profundidad de 154 kilómetros y se sintió en los departamentos de Antioquia y Santander.



Más noticias: Nuevo temblor en Villavicencio en la noche del domingo

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-08-22, 05:23 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Medina - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/XEZPmbEHl0 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 22, 2023

¿Cómo debería actuar en caso de un temblor?

Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines. No se ubique bajo marcos de puertas.



Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir. Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves.



No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.

También puede leer: