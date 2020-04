Volvió a temblar en el Caribe colombiano pero no hay afectaciones

Un movimiento telúrico con una magnitud de 4.4 grados en la escala sismológica de Richter se presentó en la noche de ayer jueves con epicentro en el municipio de Pinillos, sur del departamento de Bolívar.



El sismo se presentó a las 11:49 de la noche y. tuvo una profundidad de 52 kilómetros, reportó el servicio geológico colombiano.

Las autoridades de Gestión del riesgo de Bolívar no reportan personas heridas o daños materiales de consideración, pero aun así en varias poblaciones la gente pasó gran parte de la madrugada de este viernes en las calles.

“Amanecimos fuera de las casas como medidas de prevención, con toda tranquilidad hicimos un recorrido con funcionarios y hay algunas viviendas averiadas, pero no viviendas destruidas. Esta situación nos tiene preocupados, esta réplica no la esperábamos, acá e no estamos preparados para una posible emergencia y no tenemos como atender un temblor mayor”, dijo a la radio local el alcalde de Pinillos, Alcides Gulloso García.



Quien aseguró que la población amaneció en las calles.



"En el 2013 una empresa hizo sísmica, el Río Magdalena fue desviado, y hoy el afluente no pasa por Pinillos, gran parte de lo que nos está sucediendo tiene sus orígenes en esos trabajos de sísmica", agregó el mandatario local.





Hace menos de 48 horas la región Caribe había vivido un primero movimiento telúrico con epicentro en el municipio de Mompox, que dejó gritas y daños estructurales en una veintena de viviendas, y que se sintió en gran parte de la región y el departamento de Santander.





El Servicio Geológico Colombiano había informado que a las 05:59 a.m. del pasado 15 de abril se había registrado un sismo de magnitud 5.7, en la escala sismológica de Richter, a 65 kilómetros de profundidad, en el municipio de Mompox, también en el departamento de Bolívar.



Noticia en desarrollo...



