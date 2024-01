Reportan temblor en Colombia este miércoles 10 de enero: magnitud y epicentro

Sobre las 8:57 de la noche de este miércoles 10 de enero, el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo con profundidad superficial en La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.



Según la entidad, su magnitud fue de 3.1 y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.



Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni heridos producto del movimiento telúrico.



No obstante, es posible que se sientan réplicas en las próximas horas.



Usuarios en redes sociales han reportado que el sismo se sintió con mucha intensidad en ciudades como Valledupar y aledaños.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-10, 20:57 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), La Jagua del Pilar - la Guajira, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/0yHOLBcw59 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 11, 2024

El SGC ha invitado a la ciudadanía a reportar si sienten los sismos, diligenciando el formulario de Sismo Sentido que está en la página sismosentido.sgc.gov.co. Lo anterior, con el objetivo de ayudar a las autoridades a seguir de cerca estos episodios.

Recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de un temblor

1. En situaciones de temblor, se aconseja tomar un momento para respirar profundamente y mantener la serenidad antes de tomar decisiones impulsivas.



2. Si se encuentra en un edificio diseñado para resistir sismos, lo más recomendable es agacharse y buscar un lugar seguro, como debajo de un objeto pesado o cerca de una pared.



3. Para proteger las partes más vulnerables del cuerpo, se sugiere resguardar el cuello y la cabeza con los brazos. Luego, adoptar una posición fetal agachándose con la cabeza lo más cerca posible de las rodillas.



4. Una vez que haya cesado el movimiento, es importante desconectar los servicios como la electricidad, el agua y el gas antes de proceder con la evacuación.



5. Si, por el contrario, no está en una edificación con sismoresistencia, la indicación es evacuar lo más rápido posible.



6. La entidad recomienda no ubicarse bajo los marcos de las puertas y alejarse de los ventanales y objetos suspendidos.



7. Es clave tener en las viviendas un kit de emergencia y acordar un punto de encuentro.



8. Por último, recuerde estas cuatro formas para mantener la calma: respirar profundamente, emplear afirmaciones positivas, preparación anticipada y mantener un diálogo interno positivo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

