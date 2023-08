La comisión de expertos del Ministerio de Salud, que evaluará la infraestructura de los centros clínicos de Villavicencio, tras las afectaciones por los movimientos telúricos de las últimas horas, es esperada la tarde de este viernes en la ciudad por las autoridades de salud.

La delegación iba a viajar por tierra en la madrugada, pero por el cierre de la vía al Llano tuvo que hacerlo en un vuelo entre los aeropuertos El Dorado, en Bogotá, y Vanguardia, en Villavicencio, y se espera que una vez lleguen se cumpla la primera reunión para programar las visitas a partir del sábado, reveló la secretaria de Salud de la ciudad, Tanya Cortés.



Un reporte inicial de siete instituciones hospitalarias entregado a la Secretaría de Salud de Villavicencio, que tuvieron el acompañamiento de personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, señala que algunas paredes y ventanas presentaron fisuras en las clínicas Meta, Primavera, Nueva Barzal, Angiografía de Colombia y el Hospital Departamental.

La clínica Servimédicos no presentó ninguna novedad y se estaba esperando el reporte de otras instituciones, incluida de la ESE municipal de los centros de salud de la ciudad.



Cortés, así mimo, dijo que las personas que fueron atenidas por el nivel de ansiedad que generaron los temblores ya fueron dadas de alta.



No obstante, ante la situación de alerta, se tomó la decisión, dijo la secretaria de Salud, de que hasta que culmine la evaluación de las estructuras de los centros médicos de la ciudad, sólo se están atendiendo urgencias vitales y complejas y en caso de enfermedad general o situaciones no graves, los pacientes deberán acudir a los centros de salud cercanos.

Así mismo, se suspendieron remisiones de otros departamentos, a excepción de Guayabetal y Quetame, en Cundinamarca, y de los pacientes trasladados en ambulancia aérea por la situación de emergencias actual.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

