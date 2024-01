Temblor en Colombia: ¿qué hacer y qué no hacer durante un terremoto para estar seguro?

Un fuerte temblor se sintió la mañana de este viernes 19 de enero del 2024. El movimiento telúrico se reportó alrededor de las 6:26 a. m. en varias ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Armenia.



Según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 5.6 y su epicentro fue en Ansermanuevo, Valle del Cauca.



Hay que resaltar que Colombia, debido a su ubicación en una zona geológicamente activa, es uno de los territorios que más expuesto se encuentra a los sismos.



Esto teniendo en cuenta que las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe interactúan en el país, lo que sumado a fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero, aumenta el riesgo sísmico.



De hecho, se estima que al mes ocurren unos 2.500 temblores, aunque muchos de ellos ni los sentimos.



A pesar de la cantidad, no es posible predecir cuándo o dónde ocurrirá un sismo exactamente, por lo que es crucial comprender cuáles son las condiciones de riesgo a las que estamos expuestos y sabe qué medidas tomar para reducirlas y dar una respuesta efectiva.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-19, 06:26 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 33 km, Ansermanuevo - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/natBpFSPpK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 19, 2024

Expertos en este tipo de emergencias hacen recomendaciones que se deben tener en cuenta.

¿Qué hacer durante un temblor?

El sismo de las 6:26 a. m., de acuerdo con algunos ciudadanos en la capital del Valle, fue prolongado. Reportaron sentirlo durante más de dos minutos. Foto: iStock

La agencia nacional de salud de Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), tiene publicadas algunas medidas que explican qué hacer durante esta situación.



Entre los principales puntos está mantener la calma para no causar pánico a su alrededor y actuar con responsabilidad. Si se encuentra adentro de una vivienda, se recomienda no salir de la misma ni correr a otros cuartos durante el terremoto, debido a que la probabilidad de lesionarse aumenta.



En la mayoría de situaciones se aconseja seguir los siguientes pasos:



1. Agacharse y ponerse en el suelo de manos y rodillas. Esta posición, según se informa, evitará que se caiga y le permitirá moverse.



2. Cubra su cabeza y cuello. El CDC recomienda meterse bajo una mesa o un escritorio resistente, de igual forma, puede agacharse cerca de una pared interior o junto a muebles de poca altura y cubrir su cabeza y cuello con los brazos y manos.



Se explica que no se debe parar bajo el marco de las puertas, ya que en las casas modernas los marcos no son tan resistentes, además de que no lo protegerán que los objetos que caen o que son lanzados al aire, como televisiones, lámparas, vidrios, estantes, entre otros.



3. Agárrese hasta que deje de temblar y prepárese para moverse si el temblor se detiene.



Si se encuentra en un edificio alto, se aconseja mantenerse alejado de las ventanas y de las paredes exteriores y quedarse quieto y en calma.



Tenga en cuenta que no debe usar los ascensores. Si queda atrapado, no se desespere y trate de llamar la atención golpeando las partes duras o metálicas de la estructura.

Estos fueron algunos daños estructurales del sismo en Ansermanuevo, Valle del Cauca. Foto: Redes sociales.

En el caso en el que se encuentre en exteriores, debe alejarse de los edificios, cables eléctricos, socavones, y tuberías de combustible y gas y dirigirse a un área abierta, lejos de estructuras que puedan caer como árboles, postes de teléfono o edificios.



Conforme con las recomendaciones del CDC, el mayor peligro estaría en los escombros que caen afuera de las puertas y cerca de las paredes exteriores de los edificios.

¿Cómo reaccionar después de un sismo?

Una vez se detenga el movimiento telúrico, esté atento a los planes de evacuación de su lugar de residencia, trabajo o estudio y siga las siguientes recomendaciones:



-Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros.



-Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas. Si hubo daños, no retorne hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Recuerde que es posible que vengan réplicas del sismo que puedan dañar aún más la estructura debilitada.



-Si el sismo ha provocado colapso de estructuras y se tiene indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos porque puede poner en riesgo su vida y la de los demás.



-Ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua y si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos.



Después del fuerte sismo, sigue temblando en la zona. Foto: Captura de pantalla Google Maps

-Manténgase informado acerca del estado de su región, daños o instrucciones de las autoridades.



-Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda.



-En caso de que tenga heridas con hemorragias, haga presión directa con un trozo de ropa o pañuelo

¿Por qué Colombia es un país con alta actividad sísmica?



¿Cómo activar la alerta sísmica de Google en Colombia? Este es el paso a paso



La alerta sísmica de Google es un servicio gratuito para los usuarios de Android, su principal objetivo es apoyar a las autoridades y a las personas para prevenir las víctimas fatales en estos eventos naturales.



"El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el temblor", describe el sitio web de la compañía.

Este es el paso a paso para activar las notificaciones de sismo, según el soporte de Google



1. Abra la configuración del teléfono.



2. Presione 'Seguridad y emergencia' y, luego, 'Alertas de terremotos'.



Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación' y, luego, 'Avanzada', posteriormente seleccione 'Alertas de terremotos'.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

