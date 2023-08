Una mujer muerta, cuatro casas colapsadas, cerca de cincuenta edificaciones averiadas y la vía al Llano cerrada, era el balance anoche del fuerte sismo, de 6,1 grados en la escala de Richter, que estremeció ayer al país a las 12:04 del mediodía.



El movimiento, que tuvo como epicentro el municipio de El Calvario, Meta, y ocurrió a menos de 30 kilómetros de profundidad, generó pánico en Bogotá y 15 departamentos, donde miles de personas evacuaron casas, edificios, oficinas, centros comerciales y hasta hospitales.

El temor fue mayor debido al alto número de réplicas que ocurrieron después del sismo. El Servicio Geológico Colombiano informó que en las dos horas siguientes hubo 20 movimientos superficiales, con magnitudes de entre 2 y 5,6 grados, en los municipios de San Juanito, Villavicencio y Acacías.



La única víctima reportada anoche por el sismo fue María Mosquera, de 26 años, de nacionalidad venezolana, quien intentó salir por una ventana de su apartamento, ubicado en el piso 7 del conjunto Madelena 1, en el suroccidente de Bogotá, y cayó al vacío frente a sus vecinos que evacuaban.Residentes del lugar informaron que al parecer la mujer no pudo salir por la puerta de su vivienda y entró en pánico. La joven murió de forma inmediata sin alcanzar a recibir atención médica.

Tienda en Gachalá. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Así se sintió en el epicentro

Meta fue el departamento más afectado. El coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo, Hernando Martínez Aguilera, reportó que en El Calvario cuatro casas se derrumbaron y 28 más sufrieron afectaciones tanto en el área urbana como en las veredas, pero no se reportaron víctimas.



“Yo estaba en el huerto trabajando un corte de caña y de repente algo me mandó al suelo. No supe qué había pasado. Me paré y entonces pude ver cómo la tierra se movía de un lado a otro y crujía muy fuerte, fue impresionante”, le contó a EL TIEMPO Hernando Agudelo, un campesino que vive en una parcela de la vereda El Carmen, a 15 minutos del casco urbano de El Calvario.



Una vez se calmó la tierra y se repuso del susto, Hernando se dirigió a la casa a encontrarse con su esposa y sus familiares. Pero cuando ya estaban un poco más tranquilos vino el otro sacudón. Los cuadros de las paredes se empezaron a caer, por poco cae el televisor, que habían encendido para ver si se hablaba del temblor.



Dejó el televisor sobre la cama y cuando salían de la casa vieron cómo seguía el movimiento de la tierra, que tumbaba las materas de flores que rodean la casa.

En medio del susto, Hernando y las cinco personas que lo acompañaban buscaron un lugar despejado para ponerse a salvo del impacto que produjeron esos dos tremendos sacudones.

Daños en Meta

En Villavicencio hubo también daños en edificaciones de la Alcaldía, el Palacio de Justicia, así como en los centros comerciales Llano Centro y Primavera. En unos aparecieron grietas y en otros hubo daños en los ventanales.

Así mismo, en la vereda Vanguardia hubo un deslizamiento en una arenera que no dejó mayores daños.



El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de Meta se declaró en alerta naranja y se cancelaron todas las remisiones aceptadas de todos los municipios hacia Villavicencio.



En el Hospital de Villavicencio, que resultó afectado, y otros centros médicos, el personal de salud tuvo que sacar a los pacientes a zonas alejadas de las edificaciones y de los árboles más grandes.



Igualmente, en Cundinamarca, se reportaron afectaciones en viviendas de diez municipios pero sin víctimas.



El que sufrió mayores daños fue Gachalá, donde se cayó parte de la cúpula de la iglesia principal y su cruz central, y sufrieron afectaciones las estructuras de la sede de Corpoguavio y la estación de bomberos, en donde se cayó su antena de comunicaciones.

Pánico en la capital

En las calles de la capital se vivieron minutos de pánico por el movimiento que sorprendió a sus habitantes en la hora del almuerzo.



Los equipos de asistencia técnica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) verificaron el estado de 178 edificaciones, reportadas con daños menores por los ciudadanos, sin evidenciar problemas estructurales que afecten su funcionalidad.



Entre las edificaciones afectadas se encontraba el Congreso de la República, donde se cayó parte del techo del salón elíptico, que se encontraba vacío en el momento.



La alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la calma.



“En este momento, es importante mantener la tranquilidad. Puede volver a presentarse réplicas, quizás haya un nuevo temblor, dijo la alcaldesa.

López lamentó los hechos en los que una mujer falleció mientras intentaba salir de su apartamento en medio del temblo

Temblor en Bogotá y el centro del país generó evacuaciones. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

Cierre en la vía al Llano

Tras la caída de rocas, la concesionaria Coviandina cerró de forma preventiva la vía Bogotá-Villavicencio, en los kilómetros 35 y 44, el peaje Naranjal, y los kilómetros 57 y 58 y en el puente Pipiral.



Los cierres en la vía provocaron inmensos trancones en la tarde de ayer en las vías que circundan el parque Los Fundadores y en la vía de ingreso a Villavicencio, al igual que a la salida de Bogotá.



Se esperaba que en las primeras horas de hoy las autoridades dieran un nuevo reporte del estado de la vía y se determinara si el cierre continúa o se abre paso por este importante corredor.

Caída de material en el km 58 tras temblores y replicas en Meta. Foto: Coviandina

Redacción Nación

EL TIEMPO