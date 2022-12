En la mañana de este sábado 17 de diciembre de 2022, el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador reportaron un fuerte sismo en el Océano Pacífico, que llegó a sentirse en Tumaco, Nariño

De acuerdo con Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una magnitud de 5.3 grados y se produjo a las 04:46 a. m.

Varias personas en Tumaco informaron que se sintió muy fuerte el movimiento; sin embargo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador afirmó que no existen condiciones para que se genere un tsunami.



“Informa que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas y en la Región Insular”, escribió.



Es importante resaltar que los movimientos telúricos superiores a los 5.0 grados en la escala Richter es considerado como Moderado y por lo general causa daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. Sin embargo, hasta el momento no existen reportes de víctimas o heridos.

⚠️ Atención | Un sismo de magnitud 4.6 a 79.85 km de Tumaco, #Nariño, se registró a las 04h49 de este sábado.



📌@inocarec informa que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas y en la Región Insular. pic.twitter.com/50diXCNZhU — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) December 17, 2022

