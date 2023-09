Los estudios del Servicio Geológico Colombiano (SGC) son fundamentales no solo para estar informados acerca de sismos o terremotos, sino también para estar prevenidos.



Colombia ha vivido, entre el 24 de mayo y el 23 de agosto del 2023, 5.624 sismos, lo que traduce en 62 temblores al día, convirtiéndose en uno de los cinco países de América con más temblores en lo que va del 2023.



Los países de América con más reportes de sismos son: México, Chile, Guatemala, Perú y Colombia.



En Colombia las zonas más propensas a los sismos son: las regiones Andina, Caribe, Pacífico y el Borde Llanero, esto no significa que en otros territorios no se pueda sentir o producir un evento sísmico.



"En el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitud ni de intensidad relevantes. ¡Muchos de ellos ni siquiera los sentimos!", explica SGC.



Ahora bien, la entidad a través de sus redes sociales ha invitado a los colombianos a reportar los sismos que presencian, esto con el fin de informar al resto del país sobre la intensidad y el epicentro del evento geológico.

¿Cómo reportar un sismo al SGC?

Temblor en Colombia. Foto: SGC

Este sistema de reporte colectivo se llama 'Sismo Sentido', el cual funciona como un aplicativo del SGC que permite a la comunidad reportar los efectos percibidos cuando ocurre un sismo. Con esa información suministrada, la plataforma de manera automática genera algunos resultados.



Para reportar el sismo debe hacerlo a través del link de Sismo Sentido, una vez usted ingresa la página web le explica: "Es muy importante conocer de manera precisa el sitio en el que te encontrabas cuando ocurrió el sismo. Por favor, facilítanos la localización más exacta posible".



El usuario puede ubicar geográficamente dónde sintió el evento, seleccionar qué tan fuerte lo sintió y reportar los efectos que observó.



Los ítems que salen para el registro son: departamento, municipio, centro poblado y dirección aproximada. Después de diligenciar los datos, le aparecerán otras preguntas para conocer su percepción de la intensidad del sismo como:

¿En qué lugar se encontraba en el momento del sismo? ¿Con qué intensidad sintió el sismo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Perdió el equilibrio? ¿Las personas que estaban cerca de usted lo sintieron?

La plataforma también le pregunta a los usuarios si hubo cambios a su alrededor, relacionados con movimiento, vibración o caída de objetos: "Igualmente, reporta si observaste algún daño en la construcción en la que te encontrabas cuando ocurrió el sismo".



Por último, le pedirán de manera opcional los datos de contacto como su nombre y su correo electrónico.



La entidad señala que los reportes recibidos son sometidos a un filtro automático de tipo estadístico, que permite evaluar la intensidad, pero no se verifican de forma individual.

Recuerde que SGC ha puesto énfasis en no creer en cadenas de redes sociales que dicen predecir un sismo, ya que -como lo han explicado- no es posible pronosticar un temblor ni sus características, como la magnitud y la zona que será afectada. Teniendo en cuenta lo anterior, no divulgue información que no posea un soporte científico.

