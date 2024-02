Tembló: Colombia registra tres nuevos sismos durante la madrugada, ¿los sintió?

Este 4 de febrero el Servicio Geológico Colombiano reportó varios eventos sísmicos en Colombia.



Los temblores sucedieron en Santander, Chocó y el Mar Caribe. Le contamos qué magnitudes tuvieron y con qué profundidad.



Por ahora no se reportan daños ni lesionados ante los eventos. Recuerde que las recomendaciones ante estos sucesos son: no ubicarse bajo los marcos de las puertas y alejarse de los ventanales y objetos suspendidos. Asimismo, es clave tener en las viviendas un kit de emergencia y acordar un punto de encuentro.



Le contamos los detalles de cada uno de los sismos.



El primer movimiento se registró a la 01:55 a.m. en Riosucio - Chocó. De acuerdo con el SGC, el movimiento tuvo una magnitud de 2.6, y una profundidad menor a 30 km.



Según el reporte, los municipios cercanos al sismo son: Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) a 19 km, Riosucio (Chocó) a 27 km, Juradó (Chocó) a 70 km.

El segundo evento sísmico se reportó en Los Santos, Santander a las 02:03 a.m. Tuvo una magnitud de 3.1 y, una profundidad de 145 km.



Además, se pudo sentir en municipios cercanos como: Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 11 km, Villanueva (Santander) a 17 km.



Es importante resaltar que Los Santos, en Santander, es conocido como el segundo nido sísmico de mayor actividad en el mundo.

El tercer evento sísmico se reportó en Mar Caribe, a las 02:52 a.m., magnitud 2.9, con una profundidad menor a 30 km.



De acuerdo con el SGC, se pudo sentir en municipios cercanos como: Puebloviejo (Magdalena) a 36 km, Santa Marta (Magdalena) a 36 km, Ciénaga (Magdalena) a 38 km

El SGC ha invitado a la ciudadanía a reportar si sienten los sismos, diligenciando el formulario de Sismo Sentido que está en la página sismosentido.sgc.gov.co. Lo anterior, con el objetivo de ayudar a las autoridades a seguir de cerca estos episodios.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

