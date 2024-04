Reformas de Petro, los 100 días de Galán, un nuevo ciclo de negociación con el Eln y las noticias de la otra semana

Tras una semana de muchos movimientos en el campo de la salud, con la caída de la reforma en el Congreso y la intervención de al menos dos EPS por parte de la Superintendencia, se espera que las noticias desde este sector sigan moviéndose.

El séptimo ciclo de negociación del Gobierno con la guerrilla del Eln, una programación deportiva emocionante -que incluye amistoso del seleccionado nacional femenino- y la expectativa por posibles ajustes al actual modelo de pico y placa marcarán la agenda del 8 al 14 de abril.

También se esperan novedades sobre el proceso judicial de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, un balance de los primeros 100 días de Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán y audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la situación en Gaza.

Esto es lo que debe saber:

Arrancamos con que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Gobierno colombiano reanudarán los diálogos de paz durante el séptimo ciclo, que irá del 8 al 22 de abril y será en Venezuela.

El pasado 6 de febrero, en la culminación del VI ciclo de la mesa de diálogos de paz en La Habana, Cuba, las delegaciones lideradas por Vera Grabe y 'Pablo Beltrán' acordaron la renovación del cese al fuego bilateral hasta el 3 de agosto de 2024 y una suspensión temporal de los secuestros de la guerrilla.

Un eje central de esta nueva ronda de conversaciones será el darle solución a las tensiones que surgieron luego de que el Frente Comuneros del Sur, con presencia en Nariño, decidiera adherirse a los diálogos regionales de este departamento al margen de la mesa que mantienen entre las delegaciones, algo que se ha calificado como un intento de "dividir" a esta guerrilla.

Acto de clausura VI ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y el Eln en Cuba.

¿Qué pasará en el Congreso con los proyectos del Gobierno?

Luego de la primera gran derrota del gobierno Petro en el Senado, con el archivo de la reforma de la salud, hay dos iniciativas del Ejecutivo que siguen en trámite.

Por un lado, está el proyecto de reforma pensiona l. En la sesión plenaria del Senado del pasado miércoles 3 de abril, las dos ponencias que pedían su archivo no tuvieron el apoyo de los congresistas.

En este momento, hay dos ponencias sobre la mesa: una alternativa y la oficial del Gobierno. En las próximas sesiones, se espera que se discuta la ponencia alternativa de la congresista Norma Hurtado, del Partido de ‘la U’. Si se discute o no la propuesta del Gobierno dependerá de lo que suceda con esa iniciativa de la senadora.

Por otro lado, está el proyecto de ley estatutaria que busca establecer a la educación como un derecho fundamental. La iniciativa, clave para futuras reformas del sector educativo, recibió 95 votos a favor de la Cámara de Representantes para que siga a su segundo debate.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, en la plenaria de la Cámara.

En los últimos días, los congresistas votaron las respectivas proposiciones que pretendían eliminar parte del articulado, negándolas todas. A diferencia de la reforma de la salud que el Gobierno pretendía sacar adelante, pero que finalmente se hundió, con el proyecto de ley estatutaria el ambiente parece mucho más favorable.

Se prevé que el debate sobre el articulado continúe el lunes 8 de abril.

Bogotá, con 100 días de gobierno de Galán y a la expectativa por el pico y placa

Este 9 de abril se cumplen los primeros 100 días de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá. La administración Distrital ha promovido la estrategia '100 Días Por Bogotá', relacionada con sus metas para los tres meses iniciales.

Estas proyecciones abarcan asuntos de seguridad, recuperación de la malla vial, el Metro de Bogotá y más.

Pico y placa Bogotá

En el caso de la malla vial, por ejemplo, el director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Álvaro Sandoval, dijo que la UMV intervendría 100.000 metros cuadrados de vías, durante los primeros 100 días, en donde el diagnóstico indicó que hay huecos. “Y eso lo hicimos. En el día 80 ya llegamos a los 100.0000 metros cuadrados”, afirmó en entrevista con EL TIEMPO.

Ese mismo martes se cumplen los 76 años del Bogotazo.

Para cerrar con los temas de la capital, todavía no se han dado a conocer los resultados del estudio hecho al modelo de pico y placa, para evaluar posibles cambios en el mismo. Se esperaba que sucediera en la primera semana de abril, pues la administración informó que su revisión terminaría en la última semana de marzo. Por ahora, continúa la expectativa por conocer sus conclusiones.

Dos audiencias clave: caso Óscar Iván Zuluaga y Nicaragua-Alemania en la CIJ por Israel

David Zuluaga quedó programada para el jueves 11 de abril. Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela con la que Óscar Iván Zuluaga había frenado acusación , alegando una supuesta violación al debido proceso, la audiencia contra el excandidato presidencial y su hijoquedó programada para el jueves 11 de abril.

Tanto Zuluaga como su hijo David Zuluaga fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. El caso tiene que ver con la presunta entrada de dineros de la multinacional Odebrecht en su campaña presidencial de 2014.

La Fiscalía ha señalado que el excandidato, al parecer, acordó que parte de los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, fueran pagados por Odebrecht.

Zuluaga y su hijo mayor, quien fue el gerente de la campaña de su padre, se declararon inocentes de haber recibido ese dinero de parte de Odebrecht.

Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga, durante la audiencia de imputación.

Colombia deposite en la demanda de Sudáfrica contra Israel en esa instancia en los próximos días. En el campo internacional, se espera quedeposite en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una Declaración de Intervención relacionada con la

“Invocando el mecanismo previsto en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte, vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la Convención contra el genocidio que Israel estaría ignorando con sus acciones militares en Gaza”, informó la Cancillería colombiana mediante un comunicado. Y agregó que lo hace con el fin de “contribuir de una manera tangible a la defensa de la causa palestina en el escenario judicial internacional”.

Nicaragua contra Alemania por “no tratar de prevenir un genocidio” plausible contra los palestinos en Gaza, al proporcionar, entre otras cosas, “apoyo político, financiero y militar” a Además, los próximos 8 y 9 de abril serán las primeras audiencias en el caso depor “no tratar de prevenir un genocidio” plausible contra los palestinos en Gaza, al proporcionar, entre otras cosas, “apoyo político, financiero y militar” a Israel y al retirar la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En concreto, el Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua demandó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones a la Convención de Genocidio durante la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamás.

Prográmese para una semana de fútbol y tenis

Tras su encuentro contra México, la Selección femenina de fútbol de Colombia enfrentará a Guatemala el martes en un amistoso en el estadio Hinchliffe, en Estados Unidos. El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora Colombia.

Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia.

Copa Libertadores, En el caso de la hay dos partidos de equipos colombianos . Primero, el martes 9 de abril a las 9:00 p. m., es Junior vs. Universitario, de Perú. El equipo barranquillero viene de ganarle 3-1 a Botafogo, de Brasil.

Después, este jueves 11 de abril a las 5 p. m., se enfrentarán Bolívar, de Bolivia, y Millonarios. El equipo embajador empató contra Flamengo, de Brasil, 1-1 en El Campín.

Copa Sudamericana, se enfrentarán Deportivo Y por la, se enfrentarán Deportivo Independiente Medellín y César Vallejo (Perú) el miércoles a las 9:00 p. m. Al día siguiente, juega Alianza Petrolera contra Cruzeiro (Brasil) a las 7:00 p. m.

Entre martes y miércoles se jugará la ida de los cuartos de la Champions League, con Arsenal vs. Bayern, Real Madrid vs. Man City, PSG vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Dortmund como protagonistas.

El domingo 14 de abril será el GP de Estados Unidos de Moto3, en el que correrá el colomboespañol David Alonso. Finalmente, entre el 7 y el 14 de abril, se juega el Masters 1000 de Montecarlo. Habrá estrellas como Novak Djokovic, Jannir Sinner, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

Y un último dato: hay que prestarle atención al dólar

se cotizaba sobre los 3.700 pesos. Este viernes, la divisa estadounidense se cotizó en los primeros minutos de la jornada en un precio promedio de 3.763,61 pesos. El dólar se encuentra en el nivel más bajo desde junio del 2022 , cuando. Este viernes, la divisa estadounidense se cotizó en los primeros minutos de la jornada en un precio promedio de 3.763,61 pesos.

En EL TIEMPO, estaremos contándole todos los movimientos de esta moneda.

