Telesalud - Universidad de Caldas, es hoy una gran organización que con telemedicina conquistó los más lejanos lugares de Colombia y que ahora abre las puertas de su nueva sede en Montpellier (Francia). Además está ad portas de hacerlo también en Barcelona (España).



Esta organización, que nació como un proyecto de dicha universidad, lleva más de 20 años impulsando la telemedicina, pero fue hasta el 2020- con la llegada de la pandemia- que empresas, organizaciones y estado pusieron definitivamente sus ojos sobre ella.



“Cuando llegó la pandemia y todo debía ser virtual muy poco se había experimentado sobre atención a distancia, pero nosotros ya teníamos 20 años de experiencia y toda una infraestructura montada para ello. Sin duda, la situación nos visibilizó, porque hacíamos todo en las lejanías en las selvas del Putumayo, de Casanare y Caldas y otros lugares de Latinoamérica, muy calladitos”, dijo Esteban Granada, director de Telesalud.



Tras lograr atender a más de tres millones de personas en los últimos dos años en varias partes de Colombia, Latinoamérica y Europa, se llegó el momento de abrir en Francia una sede propia, con la que esperan poder atender a la población más vulnerable, la cual está especialmente constituida por hispanohablantes y migrantes.



“No ha sido fácil porque las normatividades son muy diferentes, además – aunque no se crea- allí aún hay muchos estigmas sobre la virtualidad; es difícil que la gente confíe en que le llaman, le atienden y después pueden ir al seguro a seguir el tratamiento. Adicional a ello, allá aún es muy necesario el correo físico y las firmas, así que esta sede nos abre muchas más puertas para seguir ayudando a personas que lo necesitan”, agregó Granada.



En Francia avanzan en atención de dos frentes: salud mental y atención al adulto mayor. En Colombia tienen muchos más procesos, incluida la atención de especialistas y la realización de algunos exámenes diagnósticos.



“No solo estamos brindando atención psicológica, sino que con los hispanohablantes estamos haciendo un estudio que nos identifique qué tanto se abren con una persona que no habla su lengua materna y cómo se puede mejorar eso. Respecto a la población mayor, también estamos capacitándoles -a ellos y sus cuidadores- para atender alguna emergencia, pues muchos viven solos y mueren por no saber cómo enfrentar las crisis”, apuntó el director de Telesalud.



En la sede estará de manera permanente Natalia Osorio, coordinadora de proyectos internacionales de Telesalud. Allí trabajará con médicos franceses, pues así lo exige la norma de dicho país. Mientras tanto, el equipo en Colombia viajará periódicamente a este y otros países en búsqueda de más alianzas y desarrollo tecnológico para fortalecer la oferta y continuar con atención en salud gratuita a la población vulnerable y que vive en lugares de difícil acceso.

