El técnico Carlos Silva Socarrás reveló que se vio obligado a acudir a protección de escoltas por situaciones de riesgo que se han presentado contra su vida en el cumplimiento de su oficio al frente del Unión Magdalena.



Sin entregar mayores detalles sobre el problema de seguridad que enfrenta, el entrenador samario dejó que serían seguidores del equipo de Santa Marta, quienes estarían detrás de conductas intimidantes en su contra y de su familia.



Por malos resultados del conjunto bananero, desadaptados han agredido verbalmente al técnico

Jamás pensé o me imaginé que el fútbol fuera tan importante como para que agredieran a un entrenador e intentaran hacerlo con toda su familia FACEBOOK

“Les voy a decir algo que tenía prohibido decir, pero desde noviembre de 2021 ando con escoltas, por un intento que hubo tras un entrenamiento. Antier pasó algo en la casa de mi madre”, contó el DT del Unión, tras su último partido que ganó frente a Águilas Doradas.



Silva lamentó el comportamiento asumido por parte de algunos desadaptados, quienes justificados en los malos resultados del conjunto bananero lo han atacado con agresiones verbales y por poco físicas.



“Jamás pensé o me imaginé que el fútbol fuera tan importante como para que agredieran a un entrenador e intentaran hacerlo con toda su familia", sostuvo Carlos Silva.



También aseguró que lo que le viene sucediendo es el reflejo de una ciudad descompuesta social y culturalmente.



“La incultura se apropió de nuestra ciudad y da tristeza. He estado en todas partes y las diferencias a nivel mundial no son de plata o estratos o raza, son de cultura", añadió el entrenador del Unión Magdalena, quien rechazó este trato que viene recibiendo de los hinchas.



A pesar de las amenazas y ataques que enfrenta, Carlos Silva Socarrás no mencionó que tuviera intenciones de abandonar el cargo como dirigente técnico del equipo de Santa Marta.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

