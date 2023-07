Hace unos días, fueron encontrados en Lomas de Zamora, Argentina, los restos del empresario Fernando Pérez Algaba, de 39 años. Este hombre fue descuartizado.



En las últimas horas el diario El Clarín dio a conocer audios de una conversación que Pérez sostuvo con Gustavo Iglesias, un presunto integrante de la barrabrava de Boca Juniors, quien amenaza de muerte al comerciante.



"Te voy a cortar las manos con una sierra", le dijo a Iglesias a Pérez, quien apareció descuartizado el pasado domingo en un arroyo de Ingeniero Budge. En una maleta estaban sus brazos y piernas. Una de ellas, tenía un disparo.

El torso fue hallado el lunes después de que la Policía drenó un sector del canal. El pecho tenía otros dos disparos. La cabeza estaba en otra bolsa y la encontraron el martes a las 11 de la mañana.

El comerciante asesinado grababa las llamadas con quienes le reclamaban dinero y esperaba que lo amenazaran para tener registros. FACEBOOK

"Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor. Te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos para que no cuentes plata nunca más en tu vida. Te voy a cortar las manos con una sierra", le dijo Iglesias a Pérez en la llamada que fue grabada por el segundo.



El Clarín informó que el teléfono que usaba Fernando 'Lechuga' Pérez no apareció, pero los investigadores hallaron chats y audios que fueron conocidos por los medios antes de llegar a la fiscalía N° 5 de Lomas de Zamora, al frente de la causa por homicidio.



La Fiscalía también encontró notas y chats en los que él recopilaba información "por si me pasa algo".



Esa entidad afirmó que el comerciante asesinado grababa las llamadas con quienes le reclamaban dinero y esperaba que lo amenazaran para tener registros. Se habla de un total de más de 200 mensajes intimidatorios.



Pérez vivía entre Miami y Barcelona y presumía en sus redes sociales de sus lujos, como automóviles, pero tenía muchas denuncias por presuntas estafas, deudas y negocios fallidos.

La camioneta de Pérez fue hallada abandonada. Foto: Facebook MDZ Online

Cuando desapareció, Pérez se movilizaba en una camioneta Range Rover Evoque modelo 2012, que estaba a nombre de la empresa Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A., y que por el momento no fue localizada.



Los investigadores creen que la víctima fue abordada por los asesinos cuando usaba ese vehículo.

¿Qué dijo el abogado del barrabrava?

Rodrigo González, abogado de Gustavo Iglesias, afirmó este viernes que en los audios entre el barrabrava de Boca y la víctima hubo "discusiones violentas", pero no confirman que Iglesias haya cometido "el atroz crimen".



"Los audios obviamente que impresionan, pero eso no quiere decir que Gustavo haya cometido el atroz crimen que se cometió. El crimen por su modalidad no tiene que ver con una cuestión de deudas. Al que le deben quiere cobrar. Y esto es parte de una discusión violenta. Fernando es el que llama a Iglesias y lo graba. Eran manejos que tenía Fernando con todos sus deudores", aseveró el abogado en diálogo con radio Con Vos.



(Siga leyendo: Perú: Presidenta pide perdón por muertes en protestas y propone pacto de reconciliación)



González añadió: "Me parece que son discusiones que cada vez van tomando más violencia. El interlocutor Fernando lo va buscando también, eso es obvio. Por algo lo llama y lo graba. Y terminan con afirmaciones muy poco felices. Pero que no tienen que ver con un homicidio de estas características".

