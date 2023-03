Andrés Castro, uno de los turistas chilenos que sobrevivió al naufragio de una lancha en aguas del Parque Natural Tayrona, asegura que lo que tuvo que pasar con unos amigos durante ese accidente en Santa Marta ha sido la peor experiencia de su vida.



Esta es la identidad de las turistas que murieron en accidente en el Tayrona



Andrés, junto a sus amigos Daniela Guzman y Matías Zabat, estaba de visita en Colombia, por cuestiones laborales. Durante la semana, permaneció en Bogotá cumpliendo sus obligaciones laborales, y el viernes, antes de regresar a su país, arribaron a Santa Marta para disfrutar de un corto descanso en la playa.

El turista internacional relata que, estando el sábado en la playa del sector de Pozos Colorados, fueron convencidos por un supuesto guía turístico de adquirir un tour de El Rodadero a Playa Cristal en el Parque Tayrona.



“Era un hombre que se nos acercó con un catálogo y nos ofreció trasladarnos en una embarcación a una playa que por las fotos que nos mostró se veía muy hermosa. Pensamos que era seguro y confiable, así que accedimos a realizar ese plan. Era un sueño conocer el Tayrona”, manifestó el chileno.



Sin embargo, lo que parecía ser un día lleno de aventuras y diversión, se convirtió en una pesadilla que casi les cuesta la vida.



Según relata Andrés Castro, el intermediario que les ofreció el tour los contactó con una persona que los esperaba en el muelle de El Rodadero.



“Me sorprendí cuando llegué y vi que la embarcación que nos desplazaría era muy básica, parecía de pesca. De todos modos como el clima estaba ideal, nos atrevimos a emprender el viaje, sin imaginar lo que se venía”, sostiene el turista.

La lancha viajaba con sobrecupo

Andrés recuerda que en la lancha no cabía una persona más. “Éramos 20 turistas y los tres tripulantes. No podíamos movernos ni estirar las piernas. El desplazamiento fue en todo momento muy incómodo”, contó.



Al chileno también le llamó la atención el afán que tenía el conductor de la embarcación por salir antes de las 8:00 de la mañana.



Y es que la lancha, de nombre La Tartamuda, había salido sin permiso y por sus características no tenía autorización para navegar en esa zona del Parque Tayrona, donde la corriente y las olas del mar tienen mucha fuerza.

Comenzó la pesadilla

Muy bonito el paseo pero casi nos matamos, literal, sin exagerar. Les contaré cómo



Estamos en Santa Marta @SantaMartaDTCH y en rodadero se te acercan a cada rato vendedores de todo. Decidimos comprar un tour a playa cristal en la agencia del Valle Tour. Alejandro, el vendedor — PQ (@Pame_Q) February 24, 2023

A una hora de haber partido de El Rodadero, la embarcación empezó a tener problemas, porque le ingresaba agua de manera constante.



“Los pasajeros comenzamos a sacar agua, pero la cantidad que ingresaba era cada vez mayor, así que sabíamos que algo malo sucedería en cualquier momento”, detalla Andrés Castro.



El extranjero, temiendo lo peor, le dijo a sus amistades que saltaran de la lancha con el salvavidas puesto porque el volcamiento era inminente.



No pasó mucho tiempo de su advertencia, cuando una ola impactó a la embarcación y la hizo sucumbir.



Afortunadamente, en la zona navegaba una lancha con pescadores y un yate que acudió a rescatarlos.



El camarógrafo y también pescador profesional, Jader Fontalvo, fue uno de los que lideró el rescate de los turistas nacionales y extranjeros.



Lamentablemente, María Camila Navales Duque, de 20 años, natural de Cartago, Valle del Cauca, y su suegra Gloria Amparo Ortiz Montoya, de 58 años, oriunda de Pereira, quedaron atrapadas debajo de la lancha y murieron ahogadas.



“Una de ellas tenía un golpe en la cabeza. Lo único que sabemos es que ninguna de las dos logró salir nunca a la superficie”, detalló el chileno.

Andrés Castro, luego de que llegó a tierra firme y se entrevistó con las autoridades, tuvo conocimiento que había contratado un tour con una agencia informal sin autorización para realizar ese tipo de recorridos.



“Es lamentable que se aprovechen de la inocencia de los turistas. De todos modos siempre me llamó la atención que nunca me entregaran factura ni ningún comprobante del pago que se hizo por el tour”, sostuvo Castro.

Bruno, el perro que se salvó de morir

Ana María Palacio y Bruno. Foto: Ana María Palacio

Otra de las rescatadas fue la bogotana Ana María Palacio, quien se movilizaba en la lancha con su novio, dos suegros y su perro.



Ana María también lamenta haber contratado los servicios con una agencia informal y dijo que ella y su familia están vivos de milagro.



“Fue un episodio aterrador, parecía una película. Por un momento, pensé que moriría en el agua; las olas eran muy fuertes y me desesperé demasiado cuando perdí a mi perro Bruno en medio del mar. Afortunadamente todos salimos bien”, agregó Palacio, quien pide una sanción ejemplar para los responsables.



Video: el impactante momento de naufragio que dejó dos muertos en Parque Tayrona



Los sobrevivientes de este accidente aseguran que denunciarán a los tripulantes de la lancha. Además, hacen un llamado a los turistas a que sean cautelosos y eviten contratar servicios con intermediarios informales que no cuentan con los permisos y la experiencia necesaria para brindar servicios de calidad y seguros.



Las autoridades han tomado cartas en el asunto y han advertido a propios y visitantes sobre los peligros de contratar con agencias informales que no cumplen con las normas de seguridad y calidad.



“Es importante que los turistas se informen bien antes de contratar cualquier servicio, y que verifiquen que la empresa o persona que les está ofreciendo el servicio cuenta con todos los permisos y las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro y de calidad”, manifestó Guardacostas.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

