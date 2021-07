Taxistas se unen para tapar huecos en calles de Santa Marta

En Santa Marta, la ciudadanía se cansó de los accidentes y daños de vehículos por el deterioro de las vías y decidió unirse para comenzar a tapar los huecos de mayor tamaño.

La iniciativa fue de las agremiaciones de taxistas de la ciudad, cuyos miembros tomaron el liderazgo y comenzaron a realizar una colecta para recoger fondos y mejorar el estado de las principales arterias viales.



Hernán Romero dijo que prefiere sacar de su bolsillo y perder un día completo de trabajo para vestirse de obrero y tirar pico y cemento en la calle, con tal de no seguir deteriorando su vehículo con el que consigue el sustento diario de su familia.



Este hombre de 52 años es taxista y asegura que manejar por las vías de la capital del Magdalena es un completo caos por la gran cantidad de huecos.



“Este es un problema de muchos años que, si no solucionamos nosotros mismos, no lo hará nadie, porque está claro que la Alcaldía no tiene ninguna intención de hacerlo”, manifestó.

Los taxistas se identifican con chalecos verdes. Foto: Roger Urieles

Un hueco le cambió la vida

Carlos Rodriguez, a bordo de su motocicleta, iba camino a su lugar de trabajo, cuando se fue en un enorme cráter que no alcanzó a esquivar.



Ese día, su moto quedó totalmente destrozada y él sufrió un trauma craneoenfálico severo que lo mantuvo varios días en coma.



Aunque con la cirugía que le practicaron logró sobrevivir, tras nueve días en una UCI, su salud desmejoró y su vida no volvió a ser la misma.

“Ahora sufro permanentemente de dolores de espalda y de cabeza. No puedo correr, ni hacer labores de alta exigencia física. Perdí mi empleo y ahora se me dificulta responder por mi familia”, manifestó Carlos quien trabajaba en una construcción.



Cómo esta historia, hay muchas otras de personas accidentadas, que incluso perdieron su vida.

Manos a la obra

Hemos arreglado mas de ocho huecos, en la avenida del Río, la avenida del Ferrocarril FACEBOOK

TWITTER

En el caso de los taxistas, consideran que el dinero que deben gastar en reparación por los daños que ocasionan las deterioradas vías en sus vehículos es bastante alto.



“Por lo menos cada dos meses hay que llevar el carro a hacerle ajustes. No aguantamos más”, añadió Rolando Balaguera.



El llamado a la administración distrital a reparar las arterias viales ha sido constante.



Sin embargo, al no tener respuesta, el gremio de taxistas viene adelantando jornadas de reparcheo y reparación general de las vías.

A los taxistas se les ve desde temprano con overoles tirando pala, pico y cemento para tapar los huecos.



Los de mayor edad toman recipientes para pedirle dinero a los otros conductores que se movilizan por la zona y visitan las casas y negocios localizados en el área intervenida para que aporten a la causa.



“Hemos arreglado mas de ocho huecos, en la avenida del Río, la avenida del Ferrocarril, actualmente estamos en la calle 19 y estamos arreglando los huecos más peligrosos, los que no dan espera”, puntualizó Hernán Romero, quien espera que la Alcaldía también se comprometa a mejorar el estado de la malla vial de Santa Marta.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

