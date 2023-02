El Distrito llegó a un acuerdo con el gremio de taxistas de Riohacha, quienes se sumaron a la protesta del paro nacional, para exigir solución a diferentes problemáticas, en especial el tema de la gasolina.



En la mesa de diálogo participaron funcionarios de la secretaría de Gobierno y voceros de los taxistas, miembros de la Policía Nacional, Personería y el Instituto de Tránsito, Transporte y movilidad Distrital (Instramd).



(Además: Distrito de Cartagena garantiza PAE para 2023 pero falta vigiancia en colegios)

Administración comprometió su capacidad de gestión ante la empresa de gas natural vehicular

Facebook Twitter Linkedin

Taxis en Riohacha Foto: Alcaldía de Riohacha

Entre los puntos tratados para mejorar el servicio de taxi en la ciudad, algunos se pueden comenzar a solucionar desde el ámbito local, otros son del resorte del Gobierno nacional, como el incremento del valor de la gasolina y el tema de plataformas, que son los puntos más álgidos.



En Riohacha el cupo de la gasolina subsidiada no alcanza a cubrir el mes, por lo que los taxistas deben recurrir a la gasolina normal cuyo precio llega a los 11.000 pesos en algunas estaciones de combustible.



Efraín Navarro, vocero de los taxistas, indicó que Riohacha no cuenta con un buen servicio de taxi, por los costos de la gasolina, por lo que “exigimos que la gasolina dure todo el mes y no siga el alza”.



(Le puede interesar: Rechazo en La Mojana alanuncio de Gobierno de no cerrar ruptura en cara de gato)



La administración comprometió su capacidad de gestión ante la empresa de gas natural vehicular para explorar alternativas de conversión, para que los vehículos pasen de gasolina a gas, lo cual les sería favorable en cuanto a costos.

Compromisos a nivel local

Somos conscientes que en los dos últimos años por efectos de la pandemia este sector fue bastante golpeado ya que le tocó paralizar prácticamente sus actividades FACEBOOK

TWITTER

Uno de los compromisos está relacionado con la revisión del taxímetro con la Liga del Consumidor y Personería, como una medida para controlar los abusos de conductores con el cobro de la tarifa legalmente establecida por el Instramd en 2022, dichas tarifas fueron establecidas, luego de un estudio que determinó la tarifa mínima de 5.500 pesos y un costo máximo de 7.000 pesos.



Asimismo, se acordó ante la situación financiera de las empresas y propietarios, presentar un proyecto de acuerdo para brindar alivios tributarios en el pago de los impuestos y derechos de Tránsito.



“Somos conscientes que en los dos últimos años por efectos de la pandemia este sector fue bastante golpeado ya que le tocó paralizar prácticamente sus actividades y el proceso de recuperación no ha sido fácil”, indicó el director del Instramd Luis Pablo de Armas.



(Le puede interesar: Ella es Valentina Martínez Cortés: de reina a ser señalada como ladrona)



Explicó que espera que proyecto pueda ser tramitado y aprobado por el concejo, para exonerarlos especialmente en el pago de los intereses, lo que significaría casi el 50 por ciento de la deuda total que los conductores y propietarios de empresas tienen a nivel de impuesto con el instituto.



Otro de los puntos, es adelantar las gestiones con los alcaldes de Maicao, Dibulla, Manaure y Albania para la firma del convenio que permita la operación desde el aeropuerto Almirante Padilla, ubicado en Riohacha hasta los otros municipios.



Asimismo, la administración se comprometió a fraccionar el tiempo que estará el vehículo en las zonas azules (parqueo en espacios públicos) y buscar la implementación del tarjetón en todos los vehículos de acuerdo a la resolución que permite la plena identificación del conductor.



Finalmente, los taxistas esperan que el Distrito verifique y realice acciones para mejorar la malla vial, la cual está bastante deteriorada en casi toda la ciudad.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha