Taxista de Manizales devolvió diez millones que pasajero dejó olvidados

En la tarde del pasado viernes, Cristián David Rivera, un taxista miembro de la corporación Unión de Taxistas de Manizales, se percató de que un usuario había dejado un morral al interior del carro.



(Le puede interesar: Top 10: los municipios de Colombia que son más grandes que Nueva York)



Para su sorpresa, encontró 10 millones en efectivo, además de objetos personales de valor y tarjetas de crédito. Un contenido que narra el conductor metafóricamente “era muy pesado para sus hombros” y que quería regresar a su dueño cuanto antes.

Facebook Twitter Linkedin

El maletín tenía el dinero en efectivo y otros objetos de Valor. Foto: Cortesía Unión de taxistas de Manizales.

“Cuando me percaté informé a la central de taxi y me llevé el bolso para mi casa a la espera de que el dueño llamara a reportar la pérdida, pero nunca lo hizo. Así que me di a la tarea de buscarlo personalmente, porque tenía claro que eso no era mío y quería devolverlo”, narró Rivera.



(Además: Van 38 homicidios de venezolanos en Cúcuta y se disparan las alertas)



Con el número de la cédula y el nombre, lo buscó incesantemente todo el fin de semana, pero no pudo dar con él.



“Llamé a muchos números que tenía en una libreta a ver quién lo conocía, pero nadie. Afortunadamente encontré un bono de rifa que él compró y tenía una dirección. Así di con un familiar de él que lo llamó y le dijo que alguien le tenía una millonaria sorpresa y ese era yo”, comentó el conductor.



Fue así como este martes, el conductor y el ciudadano se encontraron personalmente y cada uno recuperó lo que le correspondía. Uno el dinero y el otro un 'alivio' para la conciencia.



(Lea también: Conozca los 10 objetos más excéntricos que tuvieron los narcos colombianos)



“Yo la verdad no llamé a la empresa por la mala reputación que han tenido los taxis cuando se quedan los implementos. Pero para sorpresa mía me ubicaron. Yo le agradezco mucho a él eso porque yo tenía esa plata para hacer muchas vueltas”, expresó quien extravió el maletín y pidió no hacer público su nombre.



Como muestra de su agradecimiento, este hombre le reconoció una suma de dinero al taxista, quien aseguró que no esperaba una retribución, pero que ‘no le sobraba’ el dinero.



“Yo solo quería hacer lo que uno sabe que es correcto. Cuando se lo devolví le dije a mi esposa, me quité un peso de encima. (…) De todas maneras le agradezco a él porque con ese dinero pagué ya el arriendo”, apuntó el taxista.



Rivera señaló que este también es un acto de civismo con el que la corporación Unión de Taxistas de Manizales (UTM) quiere demostrar que son un gremio solidario y confiable.



(Además: 'No me creían que el papá podía matar a su propio hijo')



“En la UTM buscamos siempre que la gente tenga confianza en nosotros, que se dé cuenta que en Manizales los taxistas somos honrados y que buscamos hacer el bien, porque este no es el único acto de solidaridad que hemos tenido en nuestra historia; estamos con la gente también cuando hay necesidades o tragedias”, apuntó el conductor.



MANIZALES