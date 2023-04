Los familiares de Tatiana García viven un drama tras perder comunicación con la joven de 20 años quien viajó hacia Colombia con su pareja y su mascota a inicios de abril. Por medio de las redes sociales se compartieron dos fotografías en las que se le ve junto a quien sería su pareja.



EL TIEMPO se comunicó con una persona cercana a a ella, quien aseguró que la joven habría sido robada al llegar al país.



(Siga leyendo: Este es el video clave del crimen de sobrina del técnico de Alianza Petrolera).

La pareja viajó a Colombia Foto: Mica Mica

"Estamos esperando a que ella se comunique, solo que como los robaron, no podemos tener comunicación directa con ellos", informó una persona cercana a Tatiana García.



De la misma manera se reportó que la última comunicación de esta joven de 20 años fue el pasado 1 de abril.



Al parecer la mujer y su pareja se encontrabajan viajando hacia Cali y posteriormente se trasladarían a Bogotá, donde los esperaba una amiga de Tatiana García; sin embargo, no habría llegado a su destino.



(Además: Paseo terminó en drama: 'Ayúdenme, a mi hija se la llevó el río, no tengo apoyo').

Los familiares de García piden que solo se comuniquen con ellos en caso de tener información relevante sobre su paradero, pues, al parecer, han recibido muchos mensajes que no coinciden con la descripción.

¿Cómo reportar una persona desaparecida?



El Mecanismo de Búsqueda Urgente es una herramienta que puede ser usada por cualquier ciudadano para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas, para poder acceder a este plan de búsqueda es necesario realizar una solicitud de manera verbal o escrita ante un juez o un fiscal.



Para ello el ciudadano que da la alerta debe suministrar toda la información de los hechos y circunstancias que lo llevaron a creer que su familiar o amigo es una posible víctima del delito de desaparición forzada, en su relato debe dar los datos que permitan la identificación de la víctima tales como: el nombre completo, rasgos y características físicas, vestuario, lugar de residencia y demás datos que sean solicitados por la autoridad judicial.El número de la Unidad Investigativa Búsqueda de Personas Desaparecidas Sijin-Bogotá 305 7677778

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS