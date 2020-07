Tasajera y tragedias que desnudaron la pobreza y abandono en Colombia

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Incendio en el barrio El Dorado de Bogotá

​

En la madrugada del 22 de enero de este año una conflagración dejó sin hogar a más de 13 familias de la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital. Aunque no hubo personas heridas o víctimas mortales en el suceso, sí se conoció que un perro resultó calcinado. Muchas de las viviendas eran informales y estaban hechas de materiales como madera, plástico y piezas de demolición de otras casas.



Esto hizo que las llamas avanzaran rápidamente. “No alcanzamos a sacar nuestras cosas, ni siquiera la ropa. Estamos como nos salimos, no tenemos nada más”, recordó uno de los afectados. Además, señaló que, luego de llamar a la línea de emergencias, la ayuda se demoró en llegar,debido a que las viviendas no tenían una dirección y el Cuerpo de Bomberos no sabía dónde estaba ubicado el barrio de la tragedia.



En su momento, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático señaló que entregaría ayudas a las víctimas de la conflagración.