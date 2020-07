El caos y la angustia se apoderaron de Tasajera por los quemados

A esta hora todo es caos y angustia en el corregimiento de Tasajera (Magdalena), donde la mañana de este lunes sus habitantes fueron sorprendidos por el incendio de un camión cisterna de gasolina, que deja hasta el momento 10 fallecidos y más de 50 heridos con quemaduras de consideración.

El caso comenzó un poco antes de las 8:00 de la mañana. Sobre el kilómetro 48 de la Troncal del Caribe, después del peaje, donde el vehículo se volcó. “La gente salió a ver. Se fueron en motos, y de repente el carro se prendió”, contó a EL TIEMPO Fred Jiménez, gestor social del pueblo, quien ha estado reportando lo que ocurrió a través de sus redes sociales.



De acuerdo con las versiones recogidas hasta el momento, el caminó no explotó, solo se prendió y en ese momento sorprendió a las personas que intentaban sacar gasolina.

“Los cuerpos están irreconocibles, no se sabe quién es quién”, dijo Jimenez, al señalar que por el momento se estima que la cifra de muertos supera los siete. “No se les ve nada, no sabemos quiénes son los que quedaron ahí”.



Tasajera es un corregimiento de Pueblo Viejo, que se encuentra entre la Ciénaga Grande y el Mar Caribe, sobre la Troncal del Caribe. Debido a la pobreza extrema de sus habitantes es común que cuando se registran volcamientos de carros con alimentos o cualquier insumo la gente se acerque a llevarse lo que pueda rescatar.



“La gente está desesperada, el hospital de aquí no sirve para nada. Tenía que pasar una tragedia de esta para que nos diéramos cuenta”, señaló Jiménez quien ha visto con impotencia como las personas heridas con quemaduras fueron llevadas en carros particulares al hospital del vecino municipio de Ciénaga. “Ya nos dijeron que no hay UCI, es que son muchos los quemados”.



LEONARDO HERRERA D.

EL TIEMPO