Tasajera: habla sobreviviente de una tragedia que ya deja 42 muertos

Aldair Álvarez Orozco cree que la vida le está dando una nueva oportunidad, porque su familia lo necesita. Él recuerda que el pasado 6 de julio, con el estallido del camión que transportaba gasolina, las llamas se apoderaron de su cuerpo.



Sintió que todo llegaba a su fin, pero en medio de ese dolor insoportable que lo consumía, la imagen en su cabeza de sus tres hijos y su mamá le dio una fuerza extraordinaria que le permitió ser uno de los milagros de la tragedia.

Esa mañana, sobre las 7:30, se dirigió hasta el kilómetro 47 en compañía de su hermano, Junior Álvarez, de 16 años. Los dos fueron avisados por amigos del barrio La 40, de Tasajera, con los que crecieron juntos compartiendo dificultades y problemas, pero también muchos momentos de alegría como niños y adolescentes.

De 23 años, Aldair recibió la llamada en su celular que lo despertó, ni siquiera lo pensó. Levantó también a su hermano Junior de la cama, le contó lo que pasaba y en cuestión de segundos ambos, claramente entusiasmados, se pusieron la primera ropa que encontraron y salieron corriendo de la casa con cuatro pimpinas -dos cada uno-. No era la primera vez que la carretera les daba una oportunidad de pescar insumos para resolver alguna de las necesidades de mayor urgencia de su hogar.



Los hermanos Álvarez, por las experiencias pasadas, pensaron que sería igual de sencillo. Sin embargo, su juventud y pericia esta vez no fueron suficientes para prever y evitar la desgracia que se vendría sobre ellos y sus amistades.



“No teníamos ni dos minutos de haber llegado cuando eso se incendió repentinamente. Fue muy rápido y no hubo tiempo de reaccionar”, relata el joven, quien tras permanecer 11 días en una UCI del hospital Simón Bolívar de Bogotá, ganó las más dura batalla que hasta ahora halla librado.



En estos momentos ya se encuentra en casa de una de una prima en esa ciudad, donde espera con ansias reencontrarse con el resto de su familia, a la que no ve desde un día antes de la mañana fatídica, pues de lo rápido que salió con su hermano ni se despidieron de nadie.

Este joven pescador es uno de los pocos heridos de Tasajera que ha sido dado de alta, tras la explosión del camión. Su hermano murió en las últimas horas. Foto: archivo particular

“Íbamos muy emocionados, lo único que pensábamos era llegar pronto y sacar un poco de gasolina para vender. Habíamos pasado un tiempo muy difícil por la pandemia y pensamos que esto nos ayudaría un poco”, añade.



Aldair dice que su cuerpo quedó en gran parte cubierto por las llamas, aun así la posibilidad de dejarse caer y morir nunca pasó por su mente. “Mientras corría desesperado para ponerme a salvo, pensaba en mis hijos -Aldair, Eny y Josué, de 2, 4 y 5 años respectivamente-, mi mamá y mis hermanos, que me necesitaban vivo. Le pedí a Dios que me sacara de eso tan horrible y parece que me escuchó porque no sé ni cómo no me quemé todo, a pesar de la gran cantidad de candela que se consumió parte de mi ropa”, detalla.



El joven, que alterna la pesca con las ventas ambulantes, no solo logró apagarse revolcándose en la arena, sino que también alcanzó a auxiliar a su hermano, que ya estaba prácticamente vencido por el fuego.

Para Aldair lo más doloroso y lamentable de este episodio que muy difícilmente borrará de su memoria “fue el hecho de ver a mis amigos de toda la vida correr y gritar prendidos en llamas sin poder hacer nada por ayudarles”.



Al menos cuatro de los que quedaron calcinados en el sitio del accidente y unos 20 de los que han muerto en clínicas de Santa Marta, Valledupar, Bogotá y Barranquilla eran muy cercanos a los Álvarez. Para él, la cuadra en la que viven en el barrio y el corregimiento de Tasajera nunca serán iguales.



“Quiero volver a mi casa para ver a mis hijos y a mi madre y abrazarlos de nuevo, pero será muy difícil estar ahí, sabiendo que los pelaos que fueron como unos hermanos y un gran apoyo para mí y mi familia ya no estarán”, añade, ya sin poder contener las lágrimas.



Los dos hermanos con heridas de consideración en toda su humanidad fueron trasladados a clínicas de Santa Marta y de allí a Bogotá. El pronóstico y posibilidades de vida para ambos no eran alentadoras.

Felicidad y tristeza

La familia Álvarez Orozco, el viernes, celebraba que Aldair salió de la clínica y en cuestión de una semana retornará a su pueblo. Lamentablemente la felicidad y esperanza de tener nuevamente a los dos hermanos en casa duró poco. El sábado, un día después, Junior Álvarez, el quinto de los 10 hijos de Ignacio y Yasmeri, no aguantó la gravedad de las quemaduras y murió, haciendo más grande la tristeza de Aldair, que siente ahora mucho más la responsabilidad y obligación de terminar de recuperarse para sacar adelante a sus seres queridos.



“Necesito ya estar bien para seguir luchando por mis padres y para que mis hijos no tengan que sufrir lo mismo que nosotros”, comenta con decisión Aldair.



En su cabeza está intentar terminar su bachillerato y cursar una carrera técnica o profesional para no tener nunca más que exponerse ni exponer a ningún miembro de su familia por un plato de comida.



“No es justo que tengamos que enfrentar más años de tantas necesidades. La vida me dio una nueva oportunidad y no pienso desperdiciarla”, puntualiza Aldair, quien sueña con convertirse en administrador de empresas.

Roger Urieles

Especial Para EL TIEMPO

Santa Marta

En TWitter: @rogeruv