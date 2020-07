Vea cómo es la pobreza en calles de Tasajera, pueblo de la tragedia

La desigualdad y la pobreza son una tragedia diaria en Tasajera, Magdalena.



El 7 de julio las redes sociales y los medios colapsaron con fotografías y videos de un grave accidente. Un camión cisterna se había volcado y habitantes del municipio se acercaron a auxiliar el vehículo y recoger lo que quedaba de gasolina.

De forma repentina, y sin que se confirme plenamente la causa, el camión explotó dejando a diez personas muertas y alrededor de 49 heridas. La tragedia causó conmoción y dejó expuestos los problemas de desigualdad y pobreza que se viven en este lugar.



(Le puede interesar: Así es la vida en Tasajera, el pueblo olvidado que hoy vive tragedia).

Video Cronología de la tragedia que enluta al humilde pueblo de Tasajera

“Las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida nuestra gente, la falta de oportunidades y el hambre”, fueron las palabras del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ante la tragedia.



(Le puede interesar: ‘Sacar a la fuerza la batería ocasionó el incendio’: conductor).



Tasajera es un corregimiento que hace parte de Puebloviejo, municipio de alrededor de 33 mil habitantes en Magdalena, y se encuentra ubicado a las orillas de la Ciénaga Grande y el mar Caribe, entre Barranquilla y Santa Marta. Este es un punto de tránsito que conecta con diferentes lugares de la costa a través de la Troncal del Caribe.

Video Ascienden a 10 los muertos por el incendio de un camión en Tasajera

Tradicionalmente su población se ha dedicado a la pesca artesanal pero en años recientes la sobreexplotación ha afectado la producción en la ciénaga. Por esto, sus habitantes han optado por buscar otras formas de subsistencia como prestando el servicio de transporte en mototaxi.



“Aquí muchos amanecen a veces esperando que se voltee un carro cargado con comida, para solucionar el problema en su casa”, afirmó Fred Jiménez, un realizador audiovisual, residente en Tasajera.



(Le puede interesar: ¿Por qué la Policía miraba y no contenía robo de gasolina en Tasajera?).



De acuerdo con cifras del DANE, el departamento del Magdalena registró en el censo de 2018 un nivel de pobreza del 38%. Este es uno de los lugares con menor crecimiento económico en el país, de acuerdo con el informe.

A Tasajera no han llegado empresas que ofrezcan oportunidades de trabajo.



La situación parece más problemática, pues el corregimiento no cuenta con servicio de alcantarillado y solo una parte de la población posee acueducto con fosas sépticas. Según medios locales, el servicio de agua potable no tiene una cobertura mayor al 40% de las casas.



En los últimos años ha habido un progreso en la implementación de red eléctrica que acoge al 75% del lugar.

En Tasajera también se ha reportado un aumento de la delincuencia común. Según el medio local ‘Opinión Caribe’, en este lugar se registran con frecuencia robos en la vía que conecta con Barranquilla.



"A lo que hoy llaman imprudencia, no es más que su lucha por la supervivencia”, dijo Caicedo frente a las críticas que se registraron en redes sobre las personas sacando la gasolina.



Las autoridades todavía están haciendo investigaciones para conocer con claridad lo sucedido y la causa real de la explosión.

Tendencias EL TIEMPO