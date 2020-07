Puebloviejo entre la tragedia del incendio y la muerte del coronavirus

El municipio de Puebloviejo, Magdalena, vive por estos días entre dificultades y una profunda tristeza. Por un lado el coronavirus les viene arrebatando a sus adultos mayores, y por otro, la tragedia ocurrida en el corregimiento de Tasajera el pasado 6 de julio se está llevando a la población más joven.



A esta comunidad, que en su mayoría vive del rebusque, no le queda otra opción que exponerse al virus en las calles y en la carretera nacional que comunica a Santa Marta con Barranquilla, intentando conseguir algo para sus necesidades básicas.



Adolescentes y ancianos por igual salen desde tempranas horas del día y regresan hasta la noche con unos cuantos pesos, producto de las ventas ambulantes, la caridad de los conductores, el mototaxismo o cualquier otro trabajo informal.

Presas fáciles del virus

La exposición social permanente los ha convertido en presa fácil del covid-19. Aunque entre Alcaldía y Gobernación se han articulado para asistirlos en estos tiempos de dificultad, la ayuda sigue sin ser la suficiente. En muchos hogares conviven hasta 12 personas y el mercado solidario que reciben solo alcanza para un par de días.



(Le recomendamos esta historia de Tasajera: 'Sobreviví, pero mi hijo está por nacer y ahora no puedo trabajar')



"Nosotros hemos entendido lo peligroso que es el virus, por eso ya por mucho calor que haya, así estemos sin luz, optamos por quedarnos en casa y no estar en la calle hablando con los vecinos o jugando dominó. Eso sí, cuando se nos acaba la comida, tenemos que salir porque no hay otra opción", expresó Manuel Gutiérrez, habitante de Tasajera.

Las enfermedades respiratorias han aumentado mucho. La gente tiene miedo de ir al hospital porque cree que saldrá muerta FACEBOOK

TWITTER

En Puebloviejo y sus corregimientos, el coronavirus no ha distinguido clases sociales, edad, ni género. Según la Secretaría de Salud departamental han sido afectadas 194 personas. Sin embargo, según testimonios de los propios habitantes, la cifra de enfermos y fallecidos es más alta que la del registro oficial.



"Las enfermedades respiratorias han aumentado mucho. La gente tiene miedo de ir al hospital porque cree que saldrá muerta, así que optan por aferrarse a Dios y con tratamientos caseros se tratan los síntomas", relata el líder social Carlos Celedón.



Hasta ahora muchos jóvenes y adultos -se estima que el 80 por ciento según datos de la Alcaldía- lograron ganarle la batalla al coronavirus, y ya recuperados, han vuelto a la calle para retomar su lucha permanente contra la pobreza.



(Lea también: Reconocida arquitecta denuncia haber sido víctima de extorsión)

​

Pero otros no tuvieron la misma suerte y murieron en el intento. En esa lista de fallecidos aparecen principalmente adultos mayores, que ya sin las mismas fuerzas, no aguantaron la arremetida de la pandemia.



Muchas personas no permiten que ni siquiera se les practique la prueba de covid. En cuanto se enteran que un pariente murió, lo único que desean es sepultarlo. Eso ha influido en que ante el Instituto Nacional de salud solo aparezcan 24 fallecidos.



Los adultos mayores por sus historias y tiempo vivido en el municipio, gozan en su mayoría del reconocimiento y cariño de todas las comunidades, por lo tanto sus partidas, han causado un profundo dolor.

Nuevas muertes

En los últimos días, Puebloviejo se ha levantado con nuevas muertes. Entre las que más han causado impresión entre los habitantes, está la del Ángel Guerrero Granados, quien durante siete periodos consecutivos resultó elegido concejal del municipio y cuyo deceso se presentó por un paro cardiorespiratorio mientras era atendido en Barranquilla.



Lea también: Futbolistas, 'instagramers' y modelos habrían estado en fiesta en Cali



Igualmente en las ultimas horas dejó de existir, Heberth Enrique Escorcia Hernández, reconocido líder político, aspirante a la Alcaldía por cinco periodos consecutivos y padre del actual gerente encargado del Hospital San José de Puebloviejo.



Las noticias trágicas también han llegado de Barranquilla, Valledupar, Santa Marta y Bogotá. En estas ciudades dejaron de existir ya 33 de los hombres que se sumaron a los siete que murieron cuando se incendió el camión cisterna en el kilómetro 47, justo cuando aprovechaban lo que consideraron una oportunidad.



Fue una tragedia que se pudo evitar, por eso estamos muy pendientes a la investigación que determinará si hubo omisión de alguna autoridad FACEBOOK

TWITTER

La investigación

La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Interior, se volvió a pronunciar por este hecho para solicitar que se establezcan responsabilidades en este accidente.



José Humberto Torres, jefe de esta dependencia, dijo que es necesario esclarecer lo que sucedió previamente para que el camión ardiera en llamas. "Fue una tragedia que se pudo evitar, por eso estamos muy pendientes a la investigación que determinará si hubo omisión de alguna autoridad", precisó el funcionario.



Lea: Paso a paso en tragedia de Tasajera; un estallido que se pudo evitar



Las informaciones que se conocen hasta el momento precisan que en el lugar del siniestro hicieron presencia dos patrullas de la Policía y operarios de la concesión Ruta del Sol II, quienes cuando procedían a iniciar los protocolos para este tipo de eventos, fueron sorprendidos por una turba que no hizo caso a las advertencias y se volcó al camión ocasionando el incendio que deja hasta ahora el trágico saldo de 40 muertos.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta